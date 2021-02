Vlhová šla famózne, dosiahla nečakaný úspech a udržala sa na čele Svetového pohára

Prenos

32 Práve boj o body to bude teraz medzi zvyšnými pretekárkami. Ako ďalšia sa na trati predstavila Roberta Melesiová z Talianska. Tá dnes určite bodovať bude, po vydarenej jazde je na predbežnom 18. mieste, určite veľká spokojnosť.

31 Po krátkej prestávke nám štvrtú desiatku štartovnej listiny zahájila Nadine Festová z Rakúska. Úvod mala veľmi dobrý a rýchly, ale napokon na medzičasoch strata výrazne narastala a predbežne je na 21. mieste, body by tak dnes mohla brať.

Predbežné poradie (30/51):



1. Lara Gutová-Behramiová (SUI) 1:17,37 min

2. Petra Vlhová (SVK) +0,28 s

3. Tamara Tipplerová (AUT) +0,74

4. Kajsa Vickhoff Lieová (NOR) +0,88

5. Corinne Suterová (SUI) +1,11

6. Ester Ledecká (CZE) +1,13

7. Federica Brignoneová (ITA) +1,14

8. Tessa Worleyová (FRA) +1,18

9. Francesca Marsagliaová (ITA) +1,24

10. Marta Bassinová (ITA) +1,43

11. Michelle Gisinová (SUI) +1.47

Nasleduje krátka prestávka!

30 Tretiu desiatku štartovnej listiny uzavrela Mirjam Puchnerová z Rakúska. Úvod mala veľmi dobrý a atakovala popredné umiestnenie. Napokon to v cieli stačí po hrubej chybe až na 20. miesto, to je škoda mohlo to byť aj lepšie.

29 Laura Pirovanová z Talianska môže byť so svojou jazdou veľmi spokojná. Rýchla a odvážna jazda ju vyniesla na predbežné 13. miesto, čo je veľmi dobré umiestnenie.

28 Švajčiarska pretekárka Jasmine Fluryová chybovala hneď na začiatku, nevyplatil sa jej rýchly a odvážny začiatok. Napokon však padla na zem a tento pretek nedokončila!

27 Ďalšia rakúska reprezentantka je Michaela Heiderová. Svoju kolegyňu, ktorá išla pred ňou napokon nezdolala, predbežne sa dostáva až na 23. miesto a dnes by mohla takisto bodovať.

26 Početnú rakúsku výpravu dnes tvorí aj Ariane Rädlerová. Úvodný medzičas bol nádejný, ale pred tým druhým prišla hrubá chyba a bola vôbec rada, že nevypadla. Predbežne sa dostáva na 17. miesto, dnes tak siahne na body.

25 Slovinská reprezentantka Maruša Ferková predviedla o niečo lepšiu jazdu, aj keď to nebolo samozrejme ideálne. Zatiaľ sa Ferková dostáva na 17. miesto a bude dnes bodovať.

24 Laura Gaucheová z Francúzska hneď na úvod spravila veľkú chybu a vyzeralo to, že vypadne z trate. Napokon však do cieľa dorazila, so stratou 3.07 sekundy je predbežne na poslednom 23. mieste a dnes sa jej zrejme nepodarí bodovať.

23 Až teraz sa na trať dostala prvá domáca pretekárka a to Kira Weidleová. Tá bude bojovať hlavne o body, teda musí sa umiestniť do 30. miesta. V cieli stratila na líderku 2.20 sekundy a predbežne je na slušnom 17. mieste.

22 Rakúska reprezentantka Rosina Schneebergerová dnes nemôže pomýšľať na dobrý výsledok. V cieli stratila cez 3 sekundy a zatiaľ je jednoznačne najpomalšia, dostáva sa na 21. miesto a bude klesať.

21 Po krátkej prestávke sa na trať dostala Jasmina Suterová zo Švajčiarska. V sobotu sa umiestnila až na 18. mieste, teraz spravila hrubú chybu v úvode a v cieli to stačí na predbežné 16. miesto, v závere sa jej to podarilo vylepšiť.

Slovenská reprezentantka Petra Vlhová dnes predviedla výbornú rýchlostnú aj technickú jazdu a predbežne je na 2. mieste! Už by sa snáď nemalo nič stať, žeby stratila druhé miesto. Ale, sledujeme tento pretek ďalej!

Nasleduje krátka prestávka!

20 Druhú desiatku štartovnej listiny uzavrela Tiffany Gauthierová z Francúzska. Do svojej jazdy sa pustila agresívne, potom prišlo trápenie v strede trate a chyby sa začali kopiť. V cieli je zatiaľ táto pretekárka na 16. mieste.

19 Ďalej sme videli jazdu od Stephanie Venierovej z Rakúska. Tam už bola väčšia strata na druhom medzičase, napokon to v cieli stačí na predbežné 17. miesto, to nemôže byť spokojnosť.

Michelle Gisinová nemala štartovať, napokon však do Nemecka pricestovala na tento odložený pretek. Švajčiarka začala agresívne, ale rýchlosť jej chýbala a strata tak rástla. Napokon sa dostáva na predbežné 11. miesto!

17 Na trati sa nám predviedla ďalšia Talianka a to Elena Curtoniová. Prekvapiť sa jej nepodarilo, napokon stratila 1.77 sekundy a predbežne sa dostáva na 13. miesto, zatiaľ je z talianskej výpravy najhoršia.

16 Rakúska reprezentantka Ricarda Haaserová začala výraznejšie strácať až od tretieho medzičasu, v cieli jej strata narástla na 1,70 sekundy a predbežne je na 12. mieste.

15 Ďalej sme mohli sledovať jazdu nórskej pretekárky Ragnhild Mowinckelovej, ktorej táto disciplína nieje jej hlavnou a v sobotu skončila až na 30. mieste. Teraz sa po svojej dosť chybovej jazde zaradila na predbežné 14. miesto, teda žiadna sláva.

14 Pre švajčiarsku reprezentantku Prisku Nuferovú je toto najvydarenejšia sezóna a má miestenku v národnom tíme pre MS. Čo sa týka jej dnešnej jazdy, na druhom medzičase prišla hrubá chyba a strata narastala až do cieľa, kde sa zaradila na predbežné 13. miesto.

13 Z tých popredných mien sme teraz videli ešte aj ďalšiu taliansku reprezentantku Martu Bassinovú. Predsa len, SuperG nie je jej silná disciplína, čo dokázala aj jej dnešná jazda a predbežne je na 10. mieste. Získane však dôležité body do poradia.

12 Kanadská reprezentantka Marie-Michéle Gagnonová prekvapila dobrou jazdou v sobotu a teraz bojovala o predbežné tretie miesto na druhom medzičase. Ani ona nemala tak čistú jazdu ako naša reprezentnatka či Gutová-Behramiová, po pokazenom závere je až na predbežnom 10. mieste, to je celkom sklamanie.

11 Po krátkej prestávke sa na trať dostáva Tamara Tipplerová z Rakúska. Tá nemala taký rýchly čas ako jej súperky, ale išla solídnu jazdu a napokon je v cieli na predbežnom 3. mieste, na prvú Švajčiarsku stratila 74 stotín.

Nasleduje krátka prestávka!

Vedúca žena predbežného celkového poradia SP začala veľmi dobre a strácala len minimálne na prvú Švajčiarku! Krátko pred koncom prišla menšia chyba, ktorá ju stála pár stotiniek, ale výborne išla potom až do cieľa a predbežne je druhá! Výborne, toto je šanca na pódium pre našu reprezentantku v Super-G!

Slovenská reprezentantka Petra Vlhová uzavrie prvú desiatku štartovnej listiny! Držíme palce!

9 Druhá Talianka na trati je Federica Brignoneová. Začala veľmi dobre, ale záver trate jej nevyšiel, stráca 1.14 sekundy a predbežne je na 5. mieste. Rozdiely sú však len minimálne, na Ledeckú stratila len jednu stotinu.

8 Jej reprezentačná kolegyňa Joana Hählenová stráca na svoju krajanku v cieli 1.81 sekundy, zatiaľ bola zo všetkých najpomalšia a je na predbežnom siedmom mieste. Hählenová ešte nemá isté miesto v národnom tíme pre MS.

Na trati sme mali najväčšiu favoritku a tou je Lara Gutová-Behramiová zo Švajčiarska! Od začiatku to bol veľký náskok, držala si svoje vysoké tempo a svojou jazdou znova dokázala, že je majsterka v tejto disciplíne. V cieli ide jednoznačne na prvé miesto, jej náskok je pred druhou Lieovou 88 stotín!

6 Predstavila sa nám Tessa Worleyová z Francúzska. Špecialistka na obrovský slalom má šancu niečo dosiahnuť aj v tejto disciplíne. Presvedčil nás o tom úvod trate, ale v tej rozhodujúcej pasáži spravila hrubú chybu a predbežne je štvrtá. Nebyť tej chyby, mohla byť vyššie.

5 Ďalej sme sledovali jazdu švajčiarskej reprezentantky Corinne Suterovej. Aj ona zvolila veľmi rýchly začiatok, držala si svoje tempo do cieľa a tam je napokon na druhom mieste, keď je pomalšia o 23 stotín, tretí medzičas mala zatiaľ Lieová najlepší a tam práve jej súperky zatiaľ strácajú.

4 Francesca Marsagliaová je prvou Taliankou na trati dnešného preteku. Úvod trate mala Marsagliaová veľmi dobrý a bolo to v zelenom čísle, napokon však v cieli prehráva s oboma súperkami a zatiaľ je na treťom mieste.

No a už má svoju dnešnú jazdu za sebou Ester Ledecká! Začala veľmi dobre a po štarte to bolo ihneď v zelených číslach, jej náskok narastal, ale napokon v cieli je pomalšia o 25 stotín! Škoda toho pokazeného záveru.

2 Christine Scheyerová z Rakúska napokon do tohto preteku nezasiahla, na štart sa nepostavila a tak sa predstaví už česká pretekárka Ester Ledecka!

1 Podmienky na trati sú dnes už oveľa lepšie a nič nebránilo tomu, aby sa dnešný pretek mohol konať. Ako prvá sa nám predviedla Kajsa Vickhoff Lieová z Nórska, jej čas je 1:18.25.

Dnešné SuperG žien sa práve začalo!

Na štarte je už všetko pripravené, čoskoro sa dnešný pretek môže začať. Prajem príjemný športový zážitok!

Prajem príjemné športové dopoludnie všetkým fanúšikom alpského lyžovania. Dnes je na programe Super-G žien, ktoré sa pôvodne malo ísť včera, ale kvôli nevyhovujúcim podmienkam na trati sa pôjde dnes.



Výrazne sa pomenila aj štartovná listina, napokon naša reprezentantka Petra Vlhová má štartovné číslo 10. Chýbať bude talianska reprezentantka Sofia Goggiová, ktorá včera nešťastne spadla keď išla zo štartu dole do cieľa po zrušenom preteku a nebude chýbať len dnes ale aj na domácom šampionáte, čo je obrovská smola pre túto pretekárku.



Napokon sa dnes predstaví aj švajčiarska reprezentantka Michelle Gisinová a hlavné prenasledovateľka našej reprezentantky. Tá včera štartovať nemala, ale napokon sa dnes dostala do Garmisch Partenkirchenu a tak bude mať šancu bodovať.



Zatiaľ si prezrite štartovnú listinu, krátko pred štartom sa opäť prihlásime.

Super-G žien sa napokon pôjde v pondelok o 10:50!

Dnešný Super-G žien sa napokon neuskutoční! Stále nie sú ideálne podmienky na trati, pretek by sa mal ísť zajtra, ale čas ešte nepoznáme. Budeme vás včas informovať a aj zajtra vám ponúkneme náš prenos.

Štart pretekov je znovu preložený, tentoraz na 13:30, stále je dôvodom hustá hmla.

Štart pretekov sa posúva na 11:30. Dôvodom je hustá hmla v spodnej časti trate.

Aktuálne poradie Svetového pohára:

1. Petra Vlhová (SVK) 909 bodov

2. Lara Gutová-Behramiová (SUI) 847

3. Michelle Gisinová (SUI) 783

4. Sofia Goggiaová (ITA) 740

5. Marta Bassinová (ITA) 715

...

10. Ester Ledecká (CZE) 413

48. Martina Dubovská (CZE)

Štartová listina:

1. Kajsa Vickhoff Lieová (NOR)

2. Christine Scheyerová (AUT)

3. Ester Ledecká (CZE)

4. Francesca Marsagliaová (ITA)

5. Corinne Suterová (SUI)

6. Tessa Worleyová (FRA)

7. Lara Gutová-Behramiová (SUI)

8. Joana Hählenová (SUI)

9. Federica Brignoneová (ITA)

10. Petra Vlhová (SVK)

11. Tamara Tipplerová (AUT)

12. Marie-Michéle Gagnonová (CAN)

13. Marta Bassinová (ITA)

14. Priska Nuferová (SUI)

15. Ragnhild Mowinckelová (NOR)

16. Ricarda Haaserová (AUT)

17. Elena Curtoniová (ITA)

18. Michelle Gisinová

19. Stephanie Venierová

20. Tiffany Gauthierová

21. Jasmina Suterová

22. Rosina Schneebergerová (AUT)

23. Kira Weidleová (GER)

24. Laura Gaucheová (FRA)

25. Maruša Ferková (SLO)

26. Ariane Rädlerová (AUT)

27. Michaela Heiderová (AUT)

28. Jasmine Fluryová (SUI)

29. Laura Pirovanová (ITA)

30. Mirjam Puchnerová (AUT)

31. Nadine Festová (AUT)

32. Roberta Melesiová (ITA)

33. Stephanie Jenalová (SUI)

34. Laurenne Rossová (USA)

35. Isabella Wrightová (USA)

36. Rahel Koppová (SUI)

37. Alice Robinsonová (NZL)

38. Sabrina Maierová (AUT)

39. Tifany Rouxová (FRA)

40. Breezy Johnsonová (USA)

41. Noemie Kollyová (SUI)

42. Julija Pleškovová (RUS)

43. A.J. Hurtová (USA)

44. Lin Ivarssonová (SWE)

45. Nadia Delagová (ITA)

46. Camille Ceruttiová (FRA)

47. Estelle Alphandová (SWE)

48. Esther Paslierová (FRA)

49. Anna Schillingerová (GER)

50. Greta Smallová (AUS)

51. Jacqueline Wilesová (USA)