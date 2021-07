Česká legenda: Viem, že ho máte radi, ale Hamšíka by som nevzal

Je vždy žoviálny, rád vtipkuje. „Je to opäť jeden z mojich úprimných rozhovorov. Dúfam, že sa to do Čiech nedostane,“ smial sa 66-ročný LADISLAV VÍZEK. Olympijský víťaz a bronzový medailista z majstrovstiev Európy z roku 1980 v rozhovore pre Sportnet hodnotí český aj slovenský tím na prebiehajúcich majstrovstvách Európy vo futbale.



Česko postúpilo medzi osem najlepších tímov v Európe, v sobotu vyzve vo štvrťfinále Dánsko. Čo je za úspechom tímu?

O úspechu sa ešte veľmi hovoriť nedá, pretože nehráme nejaký super futbal. Chlapci dobre bránia a pracujú. Žiadna hviezda, všetci idú na maximum. To je viac ako Holanďania, ktorí majú hviezdy a vidíte, ako dopadli.

Opierame sa o dobrý výkon brankára Tomáša Vaclíka. A trošku to gólovo padá útočníkovi Patrikovi Schickovi. To sú výnimky, ktoré nás držia nad vodou. Hneď nejasám. Keď budeme v semifinále, tak poviem, že je to bomba.

V kádri prevládajú súčasní a bývalí hráči Slavie Praha. Aký podiel na raste reprezentácie má tréner Slavie Jindřich Trpišovský?

Ozaj sa nám narodilo európske mužstvo, a to z ničoho nič. Podpísaný je pod tým Trpišovský, bez diskusie. Souček, Coufal, Bořil, Ševčík, Holeš a ďalší... Skoro polovica mužstva prešla Slaviou. Neboli sme na to navyknutí. Je neuveriteľné, čo Trpišovský v Slavii vychoval. A zdá sa, že to bude pokračovať.

Ako to myslíte?

Do Slavie prichádzajú ďalší noví hráči. Kúpili Srdjana Plavšiča a Trpišovský vraví, že z neho spraví super futbalistu a hviezdu. Jindro tomu verí, ale ja nie. Plavšič za Spartu skoro vôbec nehrával. Som zvedavý.

Vôbec nevieme, že ako to ten Trpišovský robí. Je to trošku aj o šťastí, ale mení sa mu to pod rukami. Je zrejmé, že tomu rozumie. Je príjemný, skromný. Máme ozaj skvelého trénera. Trpišovský je výnimočný trénerský talent, pritom futbal na vrcholovej úrovni nikdy nehral. Ako to vnímate? O to je to lepšie. Pozrite sa, ako dopadol ten váš mladý – Adrián Guľa. Ten je samá technika a samý dron. Robí to zložité, pritom futbal je jednoduchý. Bol to vedátor a sympatický chlapec. Šikovnosť je však niekde inde. Trpišovský z toho nerobí vedu. Všetko má založené na rýchlosti a pracovitosti. Tak, ako behá Slavia, nebehá nikto. A už vôbec nie v Česku. Hlavne je to vidieť v zápasoch európskeho pohára. Narodilo sa nám mužstvo pod vedením neuveriteľného trénera. Stále tomu nemôžem uveriť.

Ako ste na šampionáte vnímali Slovákov?

Myslím, že nehrali až tak úplne zle. Trošku ich potopil debakel so Španielskom. Na golfe som sa o tom rozprával so Stanislavom Grigom. Všetci to vnímajú ako hanbu. Ja by som to tak nenazval. Vy, Slováci máte dobrých jednotlivcov. U vás bol skôr problém, že ste netvorili taký tím. Sledujem už dlhšie Mareka Hamšíka. Viem, že to vie. Ale už tak rýchlo nebehá. My sme trebárs nezobrali Bořeka Dočkala, lebo futbal je dosť postavený na rýchlosti. Hamšík to stále ešte dá, ale už to má zrejme za sebou. Viem, že ho máte radi. Ale ak by som bol tréner, tak by som Hamšíka už asi nevzal. Nejako vám to nevyšlo. Nemyslím, že by ste si spravili hanbu. Viem, že máte v srdci bojovnosť, ale neukázalo sa to. Aj Dúbravka mal smolu pri vlastnom góle. A potom sa vypichujú tie horšie momenty. Bol som rád, že sme Slovensko na šampionáte nedostali.

Prečo?

To by bol zápas a derby. Hecovalo by sa to. Aj keď vzájomne si želáme. Ja som vám držal tiež palce. Keď však hráme proti sebe, je to vždy zbytočne vyhecované.

Čoraz viac sa objavujú názory, že Slovensko zaspalo dobu a hrá nemoderný futbal. Vnímate to tak aj vy?

Áno, to je pravda. Pozrite sa - aj Nemci takmer vypadli už v základnej skupine. Na druhej strane Švajčiarsko, Dánsko a Česko hrajú sympatický futbal a bez hviezd. Kľúčom k úspechu je dnes poctivo behať. A potom sa to dostaví. Trpišovský vie, čo dnes platí. Sme radi, že ho máme.

Veríte, že Česko by mohlo majstrovstvá Európy aj vyhrať?

Šampionát je taký zvláštny, už to cestovanie. Je to divný paškvil. Ale ja som dosť kritický k nášmu tímu. Nie je tam príliš um, ale chlapci bojujú. Trebárs Švajčiarsko hrá výborne, pritom tam nikoho nepoznáme. Ja som pôvodne vravel, že Česi nezískajú ani bod. A potom som sa musel ospravedlniť národu, že som sa zmýlil. Dnes je trendom rýchlosť a pracovitosť. Futbal sa mení.

Niektorí súčasnú generáciu Česka prirovnávajú k ére Pavla Nedvěda či vášho zaťa Vladimíra Šmicera. Súhlasíte?

Nie. Hneď vás zastavím. Vôbec nie je podobná. Nedvěd, Baroš, Koller, Rosický, Šmicer, to všetko boli o sto percent lepší futbalisti ako tí súčasní. Hrali nádherný futbal, vo svetovom rebríčku FIFA boli na druhom mieste. Šlo o samé osobnosti, ktoré mali kvalitu. Súčasný tím sa pohybuje okolo štyridsiateho miesta, spolu s africkými. Teraz je to skôr výstrelok. Už sa vraví, že máme silný tím. Nie je to tak. Ešte to musia potvrdiť, lebo uspeli iba v pár zápasoch. V základnej skupine chytil Vaclík proti Škótsku možno päť gólov a vykúpili nás góly Schicka. Iba proti Holandsku sme zahrali tak, že sme vyzerali silní. Uvidíme, či tento tím postúpi na majstrovstvá sveta. Je len na začiatku cesty.

Viete si predstaviť, že si nejaký hráč odskočí na vlastnú svadbu tesne pred finále tak, ako to spravil váš zať Vladimír Šmicer v roku 1996?

Bolo by to krásne. V roku 1996 spravil tréner Dušan Uhrín sympatické gesto, keď uvoľnil Šmicera. Myslím, že aj dnes by sa to dalo. Súčasný tím má veľkú výhodu. Tréner Jaroslav Šilhavý spravil pred Holandskom tri zmeny v základnej zostave a náhradníci výkon ešte zdvihli. Tréner môže vybrať hocikoho a zahrá dobre. Na dnešnom tíme je tiež vidieť, že hráči tvoria dobrú partiu. Makajú a drú. Ale ku generácii okolo Nedvěda majú ešte veľmi ďaleko.

Patrik Schick patrí so štyrmi gólmi k najlepším strelcom na šampionáte. Je to nový Jan Koller?

Pozrite sa, koľko dal Koller gólov za národný tím (je to český rekordér, dal 55 gólov, pozn. red.). Schick sa dnes javí výborne, ale predtým bol trošku dlžný. Spoliehali sme sa naňho, vedeli sme, že je dobrý, ale príliš to neukazoval. Teraz ukázal, že je dobrý, ale musí to potvrdiť. Veľmi by sme si želali, keby bol ako Koller. Ten nikdy nesklamal, góly strieľal pravidelne. Niekoľko rokov. Schick je sympatický chlapec, pozrite sa, ako vypomáha aj defenzíve. Dal nádherný gól proti Škótsku z polovice ihriska, v hlave mal skvelú myšlienku. Ale ostatní by mu mohli viac pomáhať.

Najlepším českým futbalistom je extrémne pracovitý a behavý Tomáš Souček. Nie je podobný ako Nedvěd?

Hovorí sa, že ho nie je príliš vidieť, ale Souček je náš poklad. Pred stopérmi robí úžasnú prácu, je tam ako štít. Pre tím odvádza sto percent. Vo West Hame United navyše ešte aj strieľa góly. Coufal a Souček sú fantastickí. Pred majstrovstvami Európy sme mali strach o stopérov, že nie sú futbaloví. Síce nemajú extra rozohrávku, ale nič nepokazili. Hádžu sa do striel. Proti Česku sa veľmi zle hrá, sme nepríjemní a húževnatí. Trošku defenzívne mužstvo. Vieme dobre brániť. Smerom dopredu je to horšie, preto to nie je také krásne. Aj tréner Dánska vravel, že by hral radšej proti Holandsku. Teraz nás čakajú Dáni, ktorí sa mi zdajú trošku individuálne lepší ako my. Bude to zápas pravdy.

Pre český športový denník pravidelne píšete kritické stĺpčeky, kde nikoho nešetríte. Akú máte spätnú väzbu?

Pozerám sa na to kriticky. Radšej nečítam dozvuky na sociálnych sieťach. Niektorí ľudia sa však potom so mnou stretnú a vravia mi, že si to tiež mysleli. Nie som pokrytec, lebo som vedel, čo sme mali za tím. Povedal som čestne, čo si myslela aj polovica národa. Že na majstrovstvách Európy nič nedokážeme. A otočilo sa to nakoniec proti mne (smiech). Nedá sa nič robiť. Ja som to tak videl. Myslel som si, že Česko na štvrťfinále ešte nedozrelo. Dajme tomu, že som sa zmýlil. Ospravedlnil som sa. Dostal som na frak. Ja som bol kedysi súčasťou národného tímu, kde to všetci vedeli. Trebárs Slováci ako Marián Masný či Anton Ondruš.