Český komentátor v eufórii perlil: Budapešť sa stane hlavným mestom Česka

"Bol to pre mňa najlepší zápas, najprestížnejší, najväčší. Hrali sme tímovo, vyskočili z toho výnimočné výkony. Tomáš Holeš ako defenzívny hráč dá gól, na druhý prihrá. To je niečo neskutočné,“ tešil sa v rozhovore pre Českú televíziu tréner Česka Jaroslav Šilhavý.

„Je ako hodinový manžel. To, čo je potrebné, okamžite urobí,“ opísal ho pre isport.cz český tréner Verner Lička. Je moderným Ferdom Mravcom. Zvládol rekvalifikáciu z postu pravého obrancu na defenzívneho záložníka. "Tento rok bol pre mňa neskutočný, veľmi som sa posunul. To, že budem v základnej zostave som vôbec nečakal,“ tešil sa Holeš.

Česi boli lepší, hrali odvážne. Napádali. Vyťažili z výbornej atletickej pripravenosti. "Aj my sme si pred troma rokmi mysleli, že národný tím smeruje nikam. A dnes je radosť sa na nich dívať. Je to moderný a pekný futbal. V pohybe a s rýchlym prechodom do útoku. Je tam veľa zaujímavých hráčov," vravel v rozhovore pre Sportnet datový analytik Václav Uzlík.

V súčasnom kádri reprezentácie majú najväčšie zastúpenie bývalí či súčasní hráči českého majstra.

Puskás aréna mohla byť vďaka voľnejším opatreniam proti koronavírusu v Maďarsku ako jediná z jedenástich hostiteľských štadiónov ME úplne zaplnená. V hľadisku bola aj sedem tisíc českých fanúšikov.

Česi v sobotu nastúpia vo štvrťfinále proti Dánsku. Hrá sa v Baku.

„Cesta do Baku? To asi vymýšľala hlava ... Je to tragédia, tieto prelety, to je šialené. Ale nedá sa nič robiť, jednoducho sa na to pripravíme a ideme ďalej,“ posťažoval sa Schick.

