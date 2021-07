Česi končili v slzách, obviazaného kapitána musel podopierať lekár

Dánsko strelilo oba góly proti Česku v prvom polčase, keď skórovali Thomas Delaney a Kasper Dolberg. Za Česko stačil Patrik Schick už iba znížiť.

„Vieme, že Eriksen je stále s nami,“ tešil sa kapitán Dánska Simon Kjær.



„Je to obrovské, toto je šialené. Namierili sme si to do Wembley. Ale klamal by som, keby som povedal, že nám to stačí,“ dodal Kjær pre uefa.com.