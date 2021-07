Schick dorovnal Ronalda, no Česi na EURO končia. Dáni sú už v semifinále

/zdroj: ČT Sport, uefa.com/

Jaroslav Šilhavý, tréner ČR: "Chceli sme postúpiť, ale ten ich rýchly gól ovplyvnil priebeh. Dostali sme aj gól do šatne na 0:2. Museli sme reagovať, dali sme druhého útočníka, hrali sme 4-4-2. Dali sme gól a mali ďalšie šance. Ale dochádzali nám sily. Súper hral šikovne a nebol zalezený vzadu, hrozil z protiútokov. Sme sklamaní. Dnes v zápasoch rozhodujú maličkosti, ale na rozhodcov pri tom rohu sa nechcem vyhovárať. Na turnaji hráči predviedli skvelé výkony, museli sme hrať na hranici našich možností. Teraz sme plní emócií, musíme sa na to vyspať. Považujem však naše vystúpenie za veľký úspech, štvrťfinále má veľkú cenu."

Kasper Hjulmand, tréner Dánska: "Česi majú môj obdiv, v druhom polčase nás zatlačili. My sme hrali svoju hru, tak ako sme to trénovali. V druhom dejstve sme mali viac priestoru, no nedokázali sme z toho profitovať. Tešíme sa na semifinále, nech už budeme hrať proti hocikomu. Doma teraz všetci oslavujú, sme šťastní

Tomáš Vaclík, brankár ČR: "Prehrali sme, končíme a ideme domov, ale som pyšný na tento tím. Môžeme odísť s hlavou vysoko vztýčenou po tom ako sme hrali v druhom polčase. Urobili sme pre to maximum. Pred turnajom nám nikto neveril. Zomkli sme sa a držíme všetci spolu, aj tí, čo nehrajú. A máme aj kvalitu, ktorú veľa ľudí nechce priznať."

Patrik Schick, útočník ČR: "Sme veľmi sklamaní. Tu sa to pre nás skončilo. Myslím si, že sme urobili všetko pre úspech, ale už nám v záverečných minútach nezostala sila, aby sme to otočili v náš prospech. V druhom polčase sme nasadili ďalšieho útočníka, snažili sme sa hrať rýchlejšie a viac tlačiť. Po prvom góle to vyzeralo nádejne. Potom sme už ale nenašli cestu vyrovnať. A na konci nám jednoducho došli sily."

Vladimír Darida, kapitán ČR: "Nemáme sa za čo hanbiť. Ukázali sme dobré výkony, bojovného ducha, bojovali sme ako levy. Tak bolo aj dnes. Škoda, že sme nevyrovnali, pretože verím, že potom by sme to otočili. Dáni majú skvelý tím, dobre bránili a rýchly gól im pomohol takticky. Bolo ťažké hrať im do plných."