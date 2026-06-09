Vyznáte sa v MS vo futbale 2026? Otestujte svoje znalosti (kvíz)

Najväčší sviatok svetového futbalu sa už nezadržateľne blíži. Majstrovstvá sveta 2026 štartujú už vo štvrtok, 11. júna otváracím zápasom medzi Mexikom a Južnou Afrikou.
Ešte pred štartom turnaja sme si však pre vás pripravili kvíz o aktuálnom šampionáte, ktorý preverí, či ste na turnaj dostatočne pripravení.
Čaká na vás desať otázok a v každej z nich sa nachádza jedna správna odpoveď. S výsledkom sa s nami podeľte v komentároch pod článkom, prípadne na sociálnych sieťach.
Prajeme vám veľa šťastia!