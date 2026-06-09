    Vyznáte sa v MS vo futbale 2026? Otestujte svoje znalosti (kvíz)

    Kvíz o MS vo futbale 2026: Otestujte svoje znalosti.
    Kvíz o MS vo futbale 2026: Otestujte svoje znalosti. (Autor: Sportnet)
    Matej Hank|9. jún 2026 o 07:30
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    Otestujte svoje vedomosti pred štartom MS vo futbale 2026 v našom kvíze.

    Najväčší sviatok svetového futbalu sa už nezadržateľne blíži. Majstrovstvá sveta 2026 štartujú už vo štvrtok, 11. júna otváracím zápasom medzi Mexikom a Južnou Afrikou.

    Ešte pred štartom turnaja sme si však pre vás pripravili kvíz o aktuálnom šampionáte, ktorý preverí, či ste na turnaj dostatočne pripravení.

    Čaká na vás desať otázok a v každej z nich sa nachádza jedna správna odpoveď. S výsledkom sa s nami podeľte v komentároch pod článkom, prípadne na sociálnych sieťach.

    Prajeme vám veľa šťastia!

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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