Slovenka trénovala aj s cisárovnou športu. Šaty bude musieť zmeniť, hoci stáli tisíc eur

BRATISLAVA. Slovensko má na budúcoročné zimné olympijské hry v krasokorčuľovaní jednu miestenku, ktorú získal na vlaňajších majstrovstvách sveta Adam Hagara.
Ďalšiu si pokúsi vybojovať na septembrových kvalifikačných pretekoch v Pekingu Vanesa Šelmeková. Definitívne sa o tom rozhodlo na tradičných letných previerkach výkonnosti.
Svoje programy na novú sezónu na nich predstavili reprezentanti juniorskej kategórie.
Vzhľadom na to, že nomináciu na kvalifikačné preteky treba uzavrieť do konca mesiaca, na previerkach bola aj kategória senioriek.
Zmeny vo voľnej jazde
Pôvodne sa v nej mali predstaviť dve pretekárky, Ema Doboszová sa však pre zranenie odhlásila.
Vanesa Šelmeková si ponechala krátky program z minulej sezóny na skladbu Is It Love od speváčky Loreen. Dostala na ňu 58,61 bodu.
Vo voľnej jazde má trochu pozmenené poradie skokov aj choreografiu. Spolu s choreografom Florentom Amodiom vyberali novú hudbu, skladby Roses od Jeana-Michela Blaisa a Maison od interpreta Emilio Piano v spolupráci so speváčkou Lucie.
Vo voľnej jazde na previerkach mala slovenská pretekárka menšie zaváhania, získala 105,88 bodu.
„S krátkym programom som spokojná, mrzí ma iba zlý výjazd z lutzu. Boli spokojní aj rozhodcovia. Novú voľnú jazdu ešte nemám tak najazdenú, ale cítim sa v nej lepšie ako minulú sezónu. Skoky v druhej polovici jazdy sa mi moc nepodarili, ale myslím si, že postupom času to bude fajn,“ uviedla pre Sportnet 18-ročná krasokorčuliarka.
Šaty sa nepáčili
Previerky slúžia aj na to, aby rozhodcovia dali pretekárom spätnú väzbu na každý detail, napríklad aj na šaty.
Šelmeková mala na voľnú jazdu nové šaty s nezvyčajným asymetrickým strihom, rozhodcom sa však nepáčili.
„Šaty mi nerobia až takú dobrú postavu, ako tie, čo mám v krátkom programe. Sukňu by sme mali zmeniť, ale to nie je také jednoduché, takže asi budem musieť zmeniť celé šaty,“ prezradila.
Pretekárske šaty nie sú lacná záležitosť, tieto konkrétne stáli tisícku. „Tieto šaty som mala spred dvoch rokov, ale prerobili sme ich. Dali sme preč jeden rukáv a viac vrstiev zo sukne. Ale keď som sa začala hýbať, šaty ma rozširovali,“ vysvetľovala pretekárka.
„Pre mňa sú to najkrajšie šaty, lebo sú zaujímavé a prepracované, ale asi nie sú veľmi vhodné na krasokorčuľovanie,“ skonštatovala.
Celé leto bola preč
Šelmekovú v druhej polovici minulej sezóny trápilo zranenie a preto mala po jej skončení dva a pol mesiaca pauzu. Mala roztrhnutý sval a vytvorila sa tam jazva, ktorá ju obmedzuje.
„Začala som korčuľovať až začiatkom júna, nebolo to jednoduché, lebo ešte som aj rozjazďovala nové korčule,“ uviedla Šelmeková.
Potom však na ňu čakalo nabité leto. S trénerom Vladimírom Dvojnikovom bola na sústredeniach v Trenčíne a v Malackách. Potom strávila dva týždne v Turecku na kempe Florenta Amodia, s ktorým spolupracuje už od minulej sezóny.
Tam trénovala aj s majsterkou sveta z roku 2015 a striebornou medailistkou z MS 2021 Jelizavetou Tuktamyševovou.
Po návrate z Turecka bola ďalšie dva týždne s trénerom Dvojnikovom v Česku a pred previerkami sa pripravovala so svojím druhým trénerom Rastislavom Vrlakom v Krásne nad Kysucou.
Pomohla jej rozskákať sa
Prezývka Tuktamyševovej je „Cisárovná“, je prakticky jediná ruská pretekárka od čias Iriny Sluckej, ktorá dokázala byť na vrchole celé desaťročie.
V prestížnom seriáli Grand Prix debutovala v roku 2011 a súťažila v nej ešte aj o desať rokov neskôr.
Rodáčka z Petrohradu sa nikdy nezúčastnila Putinových zjazdov a keď raz v jednej šou bez vedomia účinkujúcich vyzdobili halu symbolmi Z, ohradila sa voči tomu na sociálnej sieti.
Tuktamyševa skákala aj trojitý axel a vo svojich jazdách dokonale spojila technickú náročnosť s umeleckým výrazom.
„Bolo úžasné stretnúť takú osobu. Je to môj vzor. Tréningy boli pre nás netypické. Jedno cvičenie sme robili až dovtedy, kým to nebolo úplne top. Napríklad z toho jedného cvičenia sme skákali všetky skoky,“ opísala svoje skúsenosti Šelmeková.
Na predchádzajúcich sústredeniach skákala po zranení ešte iba dvojité skoky. „Tuktamyševová je dobrá trénerka. Pomohla sa mi rozskákať, aj zmenou tých nájazdov,“ doplnila.
Po Pekingu Nepelov memoriál
Šelmeková v nedeľu odlieta na kemp do Vaujany, kde má svoje tréningové stredisko Florent Amodio.
Jej prvou súťažou bude olympijská kvalifikácia tretí septembrový víkend. „Pred ním ešte možno pôjdem do Francúzska, lebo v Žiline nemáme druhú halu a podmienky na Slovensku nevyzerajú po lete ružovo,“ poznamenala.
Slovenka bola na majstrovstvách sveta v Bostone 26., na postup do voľných jázd, čo by znamenal aj olympijskú miestenku, jej chýbalo 1,43 bodu.
„Veľmi ma to mrzí, že mi to nevyšlo, ale o to mám teraz väčšiu motiváciu. Budem sa snažiť pripraviť čo najlepšie a predviesť to, čo mám natrénované,“ vyzdvihla.
Vekovo by ešte v tejto sezóne mohla štartovať v seriáli juniorskej Grand Prix, ale spolu s trénermi to vyhodnotila tak, že sa bude sústrediť na seniorské preteky.
Posledný septembrový víkend sa predstaví na tradičnom Memoriáli Ondreja Nepelu v Bratislave. Plánuje sa zúčastniť aj na medzinárodných pretekoch v Trnave a Varšave.