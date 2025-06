Hagara dostal pozvanie na prestížne preteky do Japonska. Fanúšičky ho tam zbožňujú

Bude to jeho premiéra v seriáli seniorskej Grand Prix. Hagara dostal pozvánku na NHK Trophy aj pred rokom, vtedy však napokon ešte uprednostnil juniorský seriál Grand Prix.

BRATISLAVA. Najlepší slovenský krasokorčuliar súčasnosti, Adam Hagara dostal pozvanie na súťaž seriálu Grand Prix do Japonska.

„Teším sa do Japonska. Bude to moja prvá skúsenosť na veľkom podujatí Grand Prix, uvidíme, aké to bude,“ vravel pre Sportnet mladý pretekár, ktorý tento týždeň úspešne zmaturoval na samé jednotky.