Keď vstúpila na ľad, stuhli jej nohy, nemohla sa pohnúť. Na Slovenku doľahla nervozita

Do finále postupuje najlepších 24 pretekárok.

BRATISLAVA. Snívala o postupe do voľných jázd, ale v krátkom programe sa nevyhla chybám.

18-ročná Žilinčanka vo svojej jazde na pieseň Is It Love od speváčky Loreen skočila kombináciu trojitého lutza s trojitým tulupom, trojitý flip a dvojitý axel, ale okrem axla boli nedorotované.

Pre Slovenku to bol druhý svetový šampionát, vlani v Montreale skončila na 30. mieste.

„Pred jazdou som sa cítila úplne super, snažila som si to čo najviac užiť. Akonáhle som však vstúpila na ľad, tak hneď mi stuhli nohy, až som sa nemohla pohnúť. Mrzí ma, že som robila také chyby v skokoch, lebo v tréningoch sa mi darilo,“ povedala Šelmeková v telefonickom rozhovore pre Sportnet priamo z dejiska šampionátu.

V náročnej svetovej konkurencii to však na postup do voľných jázd bolo treba minimálne 50,98 bodu.

Roztlieskala divákov

„Asi na mňa doľahlo to prostredie, nervozita, že je to také veľké podujatie. Aj keď mala by som byť už zvyknutá, ale asi ešte potrebujem nejaký čas,“ uviedla.

V Bostone sa cítila vo väčšej pohode ako pred rokom. „Mala som viac natrénované, tak som si viac verila,“ prezradila.

Stále sa s ňou ťahá zranenie, ktoré jej sťažilo úlohu aj na majstrovstvách Európy. „Stále pociťujem bolesť, ale nebolo to až také zlé, ako vo voľnej jazde na európskom šampionáte,“ doplnila.