Prečo by nemohli dve ženy spolu tancovať? Šampiónky na ľade búrajú stereotypy

BRATISLAVA. Jedinečné vystúpenie svojho druhu, budúcnosť športu alebo azda niečo poburujúce? Diváci krasokorčuliarskej šou Art on Ice boli v uplynulých dňoch svedkami netradičnej exhibičnej jazdy.

Francúzka Papadakisová počas súťažnej kariéry jazdila s Guillaumom Cizeronom, kým Hubbellová so Zacharym Donohuem reprezentovala Spojené štáty, no oba páry trénovali v najlepšej škole tancov na ľade v Montreale.

VIDEO: Spoločné číslo Papadakisovej a Hubbellovej na Art on Ice

V medzinárodnej konfrontácii to zatiaľ možné nie je, hoci tance na ľade dlhodobo trpia nedostatkom mužov a nájsť si partnera nie je ľahké ani v disciplíne športových dvojíc.

„Korčuľovanie je môj život a zdieľať tento zážitok s niekým blízkym bola veľká motivácia,“ vravela Madison Hubbellová v rozhovore, prečo išla do spoločného projektu s Papadakisovou.

„Som aj trénerka a vidím, koľko dievčat a mladých žien túži robiť tance na ľade a sú limitované menším počtom chlapcov a mladých mužov. Keďže už existuje vízia dvojíc rovnakého pohlavia v súťaži, mysleli sme si, že by bolo dobré poskytnúť akúsi vizuálnu referenciu, ako by to mohlo vyzerať,“ vysvetľovala Hubbellová.