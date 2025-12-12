O olympijskej miestenke je prakticky rozhodnuté. Súper Hagaru na šampionát nepríde

Adam Hagara.
Adam Hagara. (Autor: TASR)
Titanilla Bőd|12. dec 2025 o 07:00
Krasokorčuliarska špička štyroch krajín sa stretne v Prešove.

Ostatné dva roky získalo Slovensko na majstrovstvách štyroch krajín v krasokorčuľovaní tímovú trofej.

V tomto roku sa preteky uskutočnia na Slovensku, v piatok a v sobotu v Prešove. Už pred súťažou je však veľmi pravdepodobné, že trofej bude mať nového majiteľa, Slovensko totiž obsadzuje iba tri kategórie zo šiestich.

Na majstrovstvách Poľska, Maďarska, Česka a Slovenska súťažia seniori vo všetkých štyroch disciplínach (muži, ženy, športové dvojice a tanečné páry) a juniori v párových disciplínach.

Slovensko tentoraz bude mať pretekárov len medzi mužmi, ženami a juniorskými tanečníkmi.

„Aj keby sme vyhrali kategóriu mužov a žien, matematicky to nevychádza a s trofejou sa pravdepodobne budeme musieť rozlúčiť. Ale postavíme nové tímy a budeme silnejší. Tú trofej získame naspäť,“ vyhlásil prezident Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu Peter Majerník.

Sľubné páry sa rozpadli

Pred rokom mali Slováci zastúpenie aj v tancoch na ľade a medzi juniorskými športovými dvojicami.

V súčasnosti však Slovensko nemá seniorský tanečný pár: dvojica Anna Šimová, Kirill Aksenov ukončila kariéru pre zdravotné problémy partnerky už pred rokom, kým Mária Sofia Pucherová s Nikitom Lysakom sa tak rozhodli po marcových majstrovstvách sveta v Bostone.

Veľmi sľubná juniorská dvojica Aneta Václavíková, Ivan Morozov sa po sezóne tiež rozpadla, Václavíková v súčasnosti jazdí s Američanom Williamom Lissauerom vo farbách USA.

V súťaži juniorov sa tak v Prešove predstaví iba dvojica Lucia Štefanovová, Jacobo Boeris. Vlani obsadili celkovú tretiu priečku.

Juniorská športová dvojica Laura Hečková, Alex Války sa nezúčastní na šampionáte v Prešove pre zdravotné problémy partnera.

V kategórii žien je domácou favoritkou Vanesa Šelmeková. Jej najväčšia konkurentka, Ema Doboszová prednedávnom ukončila kariéru, o čom informovala na sociálnych sieťach.

„Aj my na zväze sme sa to dozvedeli z Instagramu. Ema mala určité zdravotné problémy, preto sa nezúčastnila na previerkach. Potom som mal informácie, že sa vrátila do tréningového procesu. O to väčším prekvapením bola pre mňa informácia o ukončení kariéry,“ poznamenal šéf zväzu Peter Majerník.

Václavík je zranený

V štartovej listine mužov figuruje štvornásobný majster Slovenska a celkový víťaz majstrovstiev štyroch krajín z ostatných dvoch rokov Adam Hagara.

Lukáš Václavík však medzi účastníkmi nie je.

„Lukáš sa musel odhlásiť z podujatia zo zdravotných dôvodov. Mrzí ma to, ale je to po dlhom zvážení z jeho strany. Po zranení nemal takú prípravu, aby si trúfol súťažiť o najvyššie priečky,“ vysvetľoval šéf zväzu.

Znamená to, že o olympijskej miestenke je prakticky rozhodnuté. Vybojoval ju Hagara na MS v Bostone, ale keďže je pre krajinu a nie na meno, zväz stanovil kritériá nominácie.

Hagara však má dlhodobo oveľa vyššiu a vyrovnanejšiu výkonnosť ako jeho rival, navyše Václavík bojoval aj so zranením.

„Myslím, že nič špeciálne neprezradím, keď poviem, že nominácia na zimné olympijské hry a na veľké šampionáty je viac-menej uzavretá. Jediným adeptom ostal Adam. Oficiálne však to bude potvrdené po domácom šampionáte,“ uviedol Peter Majerník.

Program majstrovstiev štyroch krajín

Piatok, 12. decembra – krátke programy:
 12.45: ženy
16.00: juniorské športové dvojice
16.35: športové dvojice
17.20: juniorské tanečné páry
19.45: tanečné páry
21.15: muži

Sobota, 13. decembra – voľné jazdy:
 11.15: ženy
15.15: juniorské športové dvojice
15.55: športové dvojice
16.45: juniorské tanečné páry
19.15: tanečné páry
20.55: muži

Krasokorčuľovanie

