ONLINE: Adam Hagara ide krátky program dnes, MS v krasokorčuľovaní 2026 LIVE

Slovenský reprezentant Adam Hagara dnes ide krátky program na MS v krasokorčuľovaní 2026 v Prahe.
Krátky program mužov sa začína o 11:30, Adam Hagara sa ako jediný Slovák na MS bude usilovať o postup do voľných jázd, ktoré sú na programe v sobotu.
České krasobruslení bude v závodě reprezentovat Georgii Reshtenko, bronzový muž letošního mistrovství Evropy, jenž touží po kvalitním výsledku i na globální akci, kde byl doposud nejlépe na 31. místě.
Senzačním olympijským šampionem se v únoru stal Kazachstánec Mihail Şaidorov. Naprosto zaslouženě. Ve volné jízdě ani jednou nespadl a místo čtyř čtverných skoků improvizoval a skočil jich dokonce pět! Suverénně nejlepší volnou jízdou se posunul z pátého místa na první. Stříbro získal Juma Kagijama a bronz brak další japonský krasobruslař Šun Sato. Naopak světový rekordman Ilia Malinin po spoustě chyb skončil bez cenného kovu. A na mistrovství světa v Praze má jednoznačný cíl – zvítězit.
Něco málo k pravidlům:
Krátký program jednotlivců se skládá z požadovaných prvků a dalších spojovacích prvků nebo pohybů, jejichž pořadí v jízdě může být libovolné. Délka krátkého programu je maximálně dvě minuty a padesát sekund. Všechny prvky započaté po uplynutí určeného maximálního času jsou v hodnocení považovány za vynechané. Hudební doprovod může být libovolného žánru, avšak vokální hudba se slovy není dovolena.
Bodování probíhá tradičně ve dvou segmentech. Za body splněné v krátkém programu, kterými jsou jednotlivé skoky, spojovací prvky, piruety, kroková pasáž a další, se uděluje technická známka. Následně se také boduje celkový projev, ze kterého vychází celková známka za jízdu. Hodnotí se kromě bruslařských dovedností také projev, choreografie, plynulost přechodů mezi prvky, interpretace či správné držení těla a celkové předvedení jízdy.
Krátký program jednotlivců se skládá z požadovaných prvků a dalších spojovacích prvků nebo pohybů, jejichž pořadí v jízdě může být libovolné. Délka krátkého programu je maximálně dvě minuty a padesát sekund. Všechny prvky započaté po uplynutí určeného maximálního času jsou v hodnocení považovány za vynechané. Hudební doprovod může být libovolného žánru, avšak vokální hudba se slovy není dovolena.
Bodování probíhá tradičně ve dvou segmentech. Za body splněné v krátkém programu, kterými jsou jednotlivé skoky, spojovací prvky, piruety, kroková pasáž a další, se uděluje technická známka. Následně se také boduje celkový projev, ze kterého vychází celková známka za jízdu. Hodnotí se kromě bruslařských dovedností také projev, choreografie, plynulost přechodů mezi prvky, interpretace či správné držení těla a celkové předvedení jízdy.
Mistrovství světa v krasobruslení má před sebou druhý soutěžní den. Ve čtvrtek jsou na programu opět dva soutěžní bloky. V odpoledním programu se pojedou krátké programy mužů.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 11:30.
