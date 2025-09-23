Hagara predstaví svoj nový krátky program. Do Bratislavy príde aj majsterka Európy

BRATISLAVA. Najprestížnejšie krasokorčuliarske podujatie na Slovensku, Memoriál Ondreja Nepelu sa vracia na svoj tradičný termín na konci septembra.
33. ročník medzinárodných pretekov sa uskutoční 26 a 27. septembra v Bratislave na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.
Na domácom ľade sa predstaví celá slovenská špička a príde aj mnoho zaujímavých zahraničných mien.
Hoci v ten istý víkend sa koná aj ďalší tradičný challenger Nebelhorn Trophy v Oberstdorfe (ktorý zvyčajne je týždeň pred Nepelovým memoriálom, ale v tomto roku má posunutý termín, aby nekolidoval s olympijskou kvalifikáciou), ani v Bratislave nebude núdza o hviezdy.
Zaujímavé mená
Prihlásených je 26 žien, 24 mužov a 14 tanečných párov. V súťaži žien sa predstaví aj úradujúca majsterka Európy Niina Petrokinová z Estónska a kvalitné výkony sa očakávajú aj od talianskych pretekárok Lara Naki Gutmannovej a Anny Pezzettovej.
Medzi tanečníkmi nájdeme strieborných medailistov z januárových ME, francúzsku dvojicu Jevgeniju Loparevovú s Geoffreym Brissaudom a bronzových z ME 2023, fínske duo Juulia Turkkilová, Matthias Versluis.
Veľmi inovatívna španielska dvojica Olivia Smartová s Timom Dieckom už patria medzi tradičných účastníkov bratislavských pretekov a znova prídu aj českí súrodenci Natalie Taschlerová s Filipom Taschlerom.
V súťaži mužov sa môžu diváci tešiť na jednu z najoriginálnejších a najkreatívnejších osobností krasokorčuliarskeho sveta Kevina Aymoza z Francúzska, z Talianska príde silný tím európskych medailistov v zložení Daniel Grassl, Nikolaj Memola, Matteo Rizzo, kým zo Spojených štátov amerických príde mladý a talentovaný Jacob Sanchez.
Hľadal niečo veselšie
Hlavnou hviezdou Memoriálu Ondreja Nepelu je však posledné roky domáci miláčik publika Adam Hagara.
Pre 19-ročného pretekára to budú prvé preteky v sezóne, keďže jazdí už len medzi seniormi.
Práve pred domácim publikom teda predstaví svoj nový krátky program na piesne Bruna Marsa.
„Hľadali sme niečo veselšie a vždy sa mi páčila hudba Bruna Marsa. Našli sme pomalšiu a rýchlejšiu hudbu a z toho sme zložili krátky program,“ prezradil.
V aktuálnej sezóne sa sprísnili pravidlá ohľadom autorských práv použitej hudby.
„Kedysi boli takzvané multilicencie, ale teraz si musí mať každý pretekár zakúpenú hudbu pre seba. Vybavovali sme to súkromne s ľuďmi z okolia Bruna Marsa,“ poznamenal Hagara.
Štvorák skáče pravidelne
Príprava dvojnásobného bronzového medailistu z juniorských majstrovstiev sveta sa nezaobišla bez menšej komplikácie.
Dva týždne pred štartom sezóny si podvrtol členok pri dopade po štvoritom tulupe.
„Ostatné som skočil, už som išiel na posledný a nesústredil som sa na dopad. Odniesol si to členok,“ poznamenal Hagara.
Niekoľko dní skákal iba jednoduchšie trojáky, no už zase trénuje aj štvoritý skok.
Plánuje ho zaradiť do krátkeho programu aj do voľnej jazdy.
„Pravidelne ho skáčem na každom tréningu, vyjdú mi tri-štyri pokusy zo šiestich. Myslím, že je to v pohode. Viackrát sa mi už podarilo zajazdiť jazdu čisto aj s tulupom,“ vravel slovenský krasokorčuliar.
Václavík má nové jazdy
Adam Hagara na marcových majstrovstvách sveta v Bostone skončil na vynikajúcom 16. mieste a pre Slovensko vybojoval olympijskú miestenku.
Tá je pre krajinu, nie na meno a Nepelov memoriál je súčasťou internej kvalifikácie na olympiádu.
Ďalší slovenský reprezentant Lukáš Václavík už má za sebou dve súťaže zo seriálu juniorskej Grand Prix.
V Rige obsadil šieste miesto a vo Varese bol piaty. To znamená, že v tomto roku nezopakuje účasť vo finále Grand Prix. Vlani si ju vybojoval jedným prvým a jedným štvrtým miestom.
Václavík má v tejto sezóne dva nové programy v odlišnom štýle: krátky program je lyrický na skladbu Lighthouse od Patricka Watsona, kým vo voľnej jazde stvárni legendárneho Nea z kultového filmu Matrix.
Na bratislavskom ľade sa predstaví aj Vanesa Šelmeková, ktorá minulý týždeň súťažila na olympijskej kvalifikácii v Pekingu, avšak nepodarilo sa jej vybojovať miestenku na ZOH v Miláne.
Program Memoriálu Ondreja Nepelu
Piatok 26. septembra
13.35: krátky program žien
17.30: rytmické tance
19:50: krátky program mužov
Sobota 27. septembra
10:20: voľné jazdy žien
15:20: voľné tance
18:00: voľné jazdy mužov
Jednodňový lístok stojí 6 eur, permanentka 10 eur.