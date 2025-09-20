Olympiáda bola priďaleko. Slovenka sa v druhej časti jazdy akoby stratila

BRATISLAVA. Slovenská krasokorčuliarka Vanesa Šelmeková na olympijských kvalifikačných pretekoch obsadila konečné 13. miesto.
Na podujatí s názvom Skate to Milano v čínskom Pekingu získala za voľnú jazdu 96,73 bodu a celkovo 141,15 bodu.
Na ZOH v Miláne a Cortine sa kvalifikovalo prvých päť pretekárok.
Po chybe bola roztrasená
Šelmeková prišla o šancu zabojovať o miestenku prakticky už v krátkom programe, po ktorom bola 15. a na posledné postupujúce piate miesto strácala takmer 15 bodov.
„Pred súťažou som sa cítila fajn, bola som uvoľnená aj počas rozjazdky. Dokonca aj po prvom skončenom flipe som si povedala, dobre, toto bude čistá jazda, idem si to užiť,“ zhodnotila svoj krátky program slovenská pretekárka pre Sportnet priamo z dejiska šampionátu.
„Zrazu neviem... Prvýkrát som takto skočila lutz, toto sa mi nestáva… Potom už som bola roztrasená a išlo to horšie a horšie,“ doplnila.
Šelmeková stratila najviac bodov práve tým, že neskočila kombináciu, keďže pokazila lutz a nevyšla jej ani následná pirueta.
„Ťažko sa na niečo takéto zabúda, lebo naozaj som trénovala na toto celé leto. Potom človek sám seba aj druhých takto sklame... Ale musím bojovať, predviesť to, čo viem,“ sľubovala pred voľnou jazdou.
Skvelý úvod, horšia druhá časť
Voľnú jazdu začala Slovenka veľmi dobre, s trojitým flipom, nasledovala kombinácia trojitého lutza s dvojitým tulupom a ďalšia kombinácia trojitého rittbergra s dvojitým axlom.
V ďalšej časti jazdy však Šelmeková namiesto viacerých plánovaných trojitých skokov skočila iba dvojité.
"Ako keby sa stratila v polovici jazdy," poznamenal aj komentátor oficiálneho kanála Medzinárodnej korčuliarskej únie Mark Hanretty.
Favoritky nezaváhali
Olympijské miestenky získali Adelia Petrosjanová v neutrálnych farbách, Gruzínka Anastasia Gubanovová, Belgičanka Loena Hendrickxová, Viktoria Safonovová v neutrálnych farbách a Číňanka Ruiyang Zhang.
Slovensko bude mať zastúpenie na budúcoročnej zimnej olympiáde v súťaži mužov: miestenku získal Adam Hagara na marcových majstrovstvách Európy v Bostone.