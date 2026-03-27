Hagara sa o štvoráku rozhodne až ráno pred voľnou jazdou. Je to len o hlave, vraví

Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara v piatok na MS v Prahe absolvoval predposledný tréning pred voľbou jazdou na posledných pretekoch sezóny.
Po krátkom programe je na priebežnom 18. mieste.
Nastaviť telo na jazdu
„Deň medzi krátkym programom a voľnou jazdou je vždy náročný. Musí sa to prekonať. Celkovo sa však cítim lepšie, ako na iných súťažiach,“ vravel pre Sportnet mladý pretekár.
„Je dôležité nastaviť organizmus tak, že zajtra ešte jazdím. Po krátkom programe vždy príde taký úpadok výkonu, preto treba telo zase nastaviť na voľnú jazdu,“ vysvetľoval.
Hagara na MS v Prahe do krátkeho programu nezaradil štvoritý tulup. Zajazdil čisto a so skóre 76,75 bodu s prehľadom postúpil do voľnej jazdy.
Tá je na programe v sobotu poobede, Hagara predvedie svoju jazdu ako siedmy pretekár v poradí o 13:31.
Ak si verí, tak to skočí
Či sa v nej pokúsi o štvoritý tulup, to ešte necháva otvorené.
„Chcel by som. Neboli to teraz najlepšie týždne, ale všetky skoky skočím, ak som o nich presvedčený, takže je to len o mojej hlave. Uvidíme, čo to dá,“ poznamenal.
Je to prvá sezóna, v ktorom Hagara zaraďuje do svojich jázd aj štvoritý skok. Na japonskom podujatí Grand Prix aj na majstrovstvách Európy ho zvládol v oboch jazdách.
Na olympiáde po bezchybnom krátkom programe však vo voľnej jazde spadol zo štvoráka, čo trochu poznačilo jeho sebavedomie.
V Prahe sa o osude štvoritého tulupa možno rozhodne len v sobotu po rannom tréningu.
„Minulý rok v Bostone sme sa tiež rozhodli až v deň jazdy. Ale mal by som to mať nacvičené, mal by som to zvládnuť. Trochu mi vadí, že som prvý v rozjazdke, na to ešte nie som zvyknutý so štvoritým tulupom, ale uvidíme,“ skonštatoval.
Dôležitý je moment odpichu
Štvoritý skok je náročný prvok nielen na techniku, ale aj na psychiku. „Niekedy sa stane, že idem, idem a zrazu sa pred tým skokom zasekne hlava. Akonáhle to prekonám a idem do tej rotácie, tak to už skočím. Dôležitý je ten moment odpichu, keď nemôžem dovoliť telu sa uvoľniť. To je najdôležitejší a zároveň najťažší moment toho skoku,“ opisoval.
Najnáročnejší z trojitých skokov, axel skáče už päť rokov. Jeho telo to už vníma inak.
„Ten axel je už automatický. Tulup ešte taký nie je, ale dúfam, že bude. Budem na tom tvrdo pracovať. Postupne sa všetko dá nacvičiť,“ zdôraznil.
„Neviem, či som si momentálne stopercentne istý s tým štvoritým tulupom, ale niekedy je vhodné aj zariskovať. Ak do toho pôjdem, tak s tou mentalitou, že nemám čo stratiť,“ podčiarkol.
Bojovať o každý bod
Po krátkom programe je na 18. mieste, ale rozdiely sú celkovo malé. Medzi 13. a 24. miestom je necelých desať bodov.
„Minulý rok som bol šestnásty, takže pätnáste miesto by bolo pekné. Nie je tam veľké rozpätie bodov, budem sa snažiť čo najlepšie zajazdiť,“ vravel Hagara.
V aktuálnej sezóne sa mi podarilo vylepšiť umiestnenie z krátkeho programu na NHK Trophy (z deviateho na konečné piate miesto) a na majstrovstvách Európy (zo 14. na 10. miesto).
„Nebudem radšej nič hovoriť o tom, že voľná jazda je moja silná stránka, lebo to som vravel aj na olympiáde a vtedy sa mi to nepodarilo. Ale momentálne sa cítim lepšie pripravený a dám do toho všetko,“ zdôraznil.
„Najdôležitejšie je bojovať o každý bod a potom to vyjde,“ myslí si Hagara.
Presvedčil sa o tom aj v krátkom programe v Prahe, keď pri odpichu do flipa vošiel do diery a spod jeho korčule vyletel veľký kus ľadu, no zabojoval a kombináciu zachránil.
„Nie je to len o jednom skoku, ale je ťažké dostať sa cez ten skok, ak spadnem. Potom už úplne inak rozmýšľam a to je na tom najťažšie,“ prezradil.
Rozlúčka s Jamesom Bondom
V sobotu Adam Hagara poslednýkrát predvedie svoju voľnú jazdu na motívy Jamesa Bonda, ktorú mal uplynulé dve sezóny.
Vyvíjala sa každou súťažou a už je vypracovaná do najmenších detailov.
„Mám túto jazdu veľmi rád. Je pre mňa taká stabilná, baví ma ju jazdiť. Dve sezóny s týmto programom ubehli strašne rýchlo. Teším sa na novú jazdu, ale táto mi bude chýbať," vravel 19-ročný krasokorčuliar.
Je šiesty najmladší pretekár v 36-člennom štartovom poli, ale je to už jeho piaty svetový šampionát.
„Ten pocit je úplne rovnaký, bez ohľadu na to, koľkokrát pôjdem na majstrovstvá sveta, alebo na hocijakú inú súťaž. Vždy je tam stres a vždy je to ťažké,“ poznamenal.
„Pomáha mi však, že už to nie je pre mňa nový pocit. Dôležité je sa s tým vysporiadať,“ skonštatoval.
Chcel by prekonať rekord
Prvýkrát na MS súťažil v roku 2022 v Montpellieri a ako debutant skončil na 26. mieste. Rok na to v Saitame sa už kvalifikoval do finále a skončil na 23. mieste.
V roku 2024 po mimoriadne dlhej a náročnej sezóne, keď získal striebro na ZOH mládeže a bronz na MS juniorov, sa na seniorských MS v Montreale na ňom prejavila únava a v krátkom programe spravil niekoľko chýb. Do voľných jázd nepostúpil, obsadil 35. priečku.
Vlani išiel do Bostonu už ako dvojnásobný bronzový medailista z juniorského svetového šampionátu a sezónu uzavrel vo veľkom štýle: obsadil 16. miesto a vybojoval olympijskú miestenku.
„Už som ako keby veterán medzi ostatnými,“ smial sa Hagara. „Chcel by som možno prekonať rekord v počte majstrovstiev sveta,“ dodal.
Brian Joubert od roku 2002 po 2013 sa zúčastnil na dvanástich svetových šampionátoch. Dvanásť účastí zaknihoval aj Tomáš Verner od roku 2002 až 2014, s výnimkou roku 2010.
„Zatiaľ mám päť, osem by som ešte mohol dať,“ vyhlásil so smiechom Hagara.
„Mám v tomto športe veľké ciele a chcel by som ešte dlho pokračovať,“ uzavrel odhodlane.