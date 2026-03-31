ONLINE: Kosovo - Turecko dnes, baráž o MS vo futbale 2026 LIVE (vetva C)

Futbalisti Kosova a Turecka dnes hrajú zápas finále baráže o MS vo futbale 2026 vo vetve C.
Kosovo zdolalo v semifinále Slovensko 4:3 a Turci si poradili s Rumunskom 1:0.
ONLINE PRENOS: Kosovo - Turecko dnes LIVE (baráž o MS vo futbale 2026, finále, utorok, výsledok, NAŽIVO)
Kvalifikácia MS (Európa) Baráž 2025/2026
31.03.2026 o 20:45
Kosovo
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Turecko
Rozhodca: Oliver – Burt, Mainwaring (ENG).
Oba soupeři se zatím utkali třikrát a všechny zápasy skončily jasnými vítězstvími Turecka při celkovém skóre 12:2. Za téměř devět let, které uplynuly od posledního utkání, však udělalo Kosovo velký pokrok a v jeho prospěch hraje i domácí prostředí, kde neprohrálo již sedm zápasů v řadě.
Turecko si v kvalifikační skupině poradilo hladce s Gruzií i Bulharskem, kde dokonce vyhrálo 6:1, přivezlo bod ze Španělska za remízu 2:2, jenže o přesunu do baráže se rozhodlo v Konyi, kde domácí bývalým mistrům světa podlehli ostudně 0:6.
Navzdory skandálům, které občas zmítají tamním klubovým fotbalem, má reprezentace našlápnuto skvěle. V semifinále porazila doma Rumunsko při výrazné převaze pouze 1:0, gól vstřelil Kadıoğlu.
Největšími oporami Turecka a osou jeho sestavy jsou kapitán Hakan Çalhanoğlu z Interu Milán a duo šikovných mladíků v útoku – Arda Güler z Realu Madrid a Kenan Yıldız z Juventusu.
Kosovo usiluje o historicky první účast na mistrovství světa a barážovým vítězstvím 4:3 v Bratislavě po obratu ve druhém poločase dokázalo, že jeho úspěchy v kvalifikační skupině nebyly náhodné. Kosovo skončilo druhé za Švýcarskem, s nímž utrpělo na úvod kvalifikace jedinou porážku, ale před Slovinskem a Švédskem s 11 body. Neprohrálo tedy šest soutěžních zápasů v řadě.
V kádru této albánskojazyčné někdejší autonomní oblasti na jihu Srbska je i sparťanský útočník Albion Rrahmani a jeho nedávný spoluhráč Ermal Krasniqi. Největšími oporami jsou záložník Edon Žegrova z Juventusu Turín, útočník Fisnik Asllani z Hoffenheimu či brankář Arijanet Murić ze Sassuola.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 20:45.