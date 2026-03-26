Turecko zvládlo rolu favorita v boji o MS. Rumuni nedokázali ani raz skórovať a končia

Futbalisti Turecka oslavujú gól. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|26. mar 2026 o 19:54
Hrdinom sa stal Ferdi Kadioglu.

Baráž o MS vo futbale 2026 - semifinále

Turecko - Rumunsko 1:0 (0:0)

Gól: 53. Kadioglu.

Rozhodcovia: Letexier – Mugnier, Rahmouni (Fr.), ŽK: Kahveci, Aktürkoglu - Dragomir

Turecko: Cakir – Müldür, Akaydin, Bardakci, Kadioglu – Yüksek, Calhanoglu (90. Kahveci) – Yilmaz (78. Kökcü), Güler (90. Kabak), Yildiz – Aktürkoglu

Rumunsko: Radu – Rațiu, Dragusin, Burca, Bancu – Marin (66. Tanase), Hagi (71. Stanciu), Dragomir – Man, Birligea (88. Miculescu), Mihaila (88. Baiaram)

Futbalisti Turecka sa prebojovali do finále „slovenskej“ C-vetvy európskej baráže MS 2026.

Vo štvrtkovom semifinálovom dueli v Istanbule zvíťazili nad Rumunskom 1:0 gólom Ferdiho Kadioglua.

Turci budú v utorok 31. marca v Bratislave súpermi slovenských reprezentantov vo súboji o miestenku na svetový šampionát, ak zverenci trénera Francesca Calzonu zdolajú o 20.45 h na Národnom futbalovom štadióne (NFŠ) Kosovo.

V prípade prehry SR nastúpi Turecko vo finále baráže proti Kosovu v Prištine, Slováci by privítali v Bratislave v prípravnom stretnutí Rumunsko.

Turek Ferdi Kadioglu (vpravo) bojuje o loptu s Rumunom Dennisom Manom počas semifinálového zápasu o postup na MS 2026 medzi Tureckom a Rumunskom v Istanbule.
Tureckí fanúšikovia povzbudzujú na tribúne pred semifinálovým zápasom o postup na MS 2026 medzi Tureckom a Rumunskom v Istanbule.
Rumun Dennis Man má loptu počas semifinálového zápasu o postup na MS 2026 medzi Tureckom a Rumunskom v Istanbule.
Turek Ferdi Kadioglu beží s loptou počas semifinálového zápasu o postup na MS 2026 medzi Tureckom a Rumunskom v Istanbule.
Turecký hráč Kenan Yildiz gestikuluje po nevyužitej šanci počas semifinálového zápasu play-off o postup na majstrovstvá sveta vo futbale 2026 medzi Tureckom a Rumunskom v Istanbule.Turecký hráč Hakan Çalhanoğlu (vpravo) bojuje o loptu s rumunským hráčom Ianis Hagi počas semifinálového zápasu play-off o postup na majstrovstvá sveta vo futbale 2026 medzi Tureckom a Rumunskom v Istanbule.Tureckí hráči pózujú pred fotografmi pred semifinálovým zápasom play-off o postup na majstrovstvá sveta vo futbale 2026 medzi Tureckom a Rumunskom v Istanbule.Turecký hráč Ferdi Kadioglu (vpravo) bojuje o loptu s rumunským hráčom Dennis Man počas semifinálového zápasu play-off o postup na majstrovstvá sveta vo futbale 2026 medzi Tureckom a Rumunskom v Istanbule.

Tréner Rumunska Mircea Lucescu sa stal vo veku 80 rokov a 240 dní najstarším koučom, ktorý viedol reprezentačný tím. Prekonal doterajšie maximum Nemca Otta Pfistera, ktorý v roku 2018 kormidloval Afganistan vo veku 80 rokov a 123 dní.

Priebeh duelu

V prvom polčase držali loptu častejšie na kopačkách domáci, no najväčšiu príležitosť si vypracovali Rumuni. V 24. minúte skončila lopta po strele Vlada Dragomira na brvne. Po zmene strán Turci herne pridali a v 53. minúte zlomili bezgólový stav.

Arda Güler našiel presným pasom v šestnástke Kadioglua, ktorý si prebral loptu medzi obrancami a prekonal Andreia Raduho - 1:0. Vzápätí mohol zvýšiť náskok domácich Kenan Yildiz, tvrdou strelou opečiatkoval hornú žrď. V 72. minúte Radu vyrazil štipľavú strelu Gülera, ktorý si nebezpečne nabehol do šestnástky.

Rumuni neskladali zbrane, vyrovnanie mal na kopačke Stanciu, krížnou strelou orazítkoval žrď a Dragomir z dorážky netrafil bránu. Turci už v závere nepustili súpera do šance a mohli sa tešiť z postupu do finále baráže.

Víťaz „slovenskej“ C-vetvy si v D-skupine MS zmeria postupne sily s Austráliou, Paraguajom a USA, ktoré šampionát organizujú spolu s Kanadou a Mexikom.

Baráž o MS vo futbale 2026 - vetva C

