Vlhová sa dostala do formy ako pred úspešnou olympiádou, tvrdí po príprave Pini

BRATISLAVA. Slovenská reprezentantka Petra Vlhová odštartuje novú sezónu Svetového pohára alpských lyžiarok o necelý mesiac v stredisku Sölden. Na programe sú preteky obrovského slalomu. Dvadsaťosemročná špecialistka na technické disciplíny má za sebou úspešnú prípravu v Argentíne. Tréning na južnej pologuli absolvovala dvakrát. Petra Vlhová a jej kompletný program a výsledky v sezóne 2023/2024 „Rozhodli sme sa ísť dvakrát počas medzisezónnej prípravy do Južnej Ameriky, a to najmä z dôvodu stabilných poveternostných podmienok,“ vysvetlil tréner Mauro Pini v tlačovej správe.

Prvú časť tréningového bloku si pochvaľovala aj jeho zverenkyňa. Do Argentíny prišla veľmi dobre pripravená. Väčšinu letnej prípravy na Slovensku strávila pod dohľadom kondičného trénera Šimona Klimčíka.

Petra Vlhová počas prípravy s tímom. (Autor: osobný archív Tím Vlha)

S Vlhovou chce trénovať každý Druhá časť trvala tri týždne a pôvodne sa mala uskutočniť v Čile, ale tím sa rozhodol pre zmenu. Dôvodom bol nedostatok snehu. „Jediné, na čom záležalo, bol výber správneho miesta, ktoré nám poskytne všetko, čo potrebujeme, na dostatočnej kvalitatívnej úrovni. Preto sme sa rozhodli pre Ushuaiu. Špeciálne v septembri je práve táto lokalita najvyhľadávanejšia pre mnohé lyžiarske výpravy,“ vysvetľoval Pini. V stredisku sa Vlhová stretla s lyžiarmi zo Švajčiarska, Rakúska, Talianska, Francúzska, Poľska, Slovinska alebo Španielska.

„Petra je vo veku a vo fáze kariéry, keď potrebuje sparingov v tréningovom procese. Je to pre nás dôležité, aby sme sa mohli porovnávať a aby sme videli, v akom je stave. V tomto smere však máme šťastie, pretože s Petrou chce trénovať každý. Samozrejme, ako v mnohých oblastiach, aj v tejto je dôležité nájsť správny balans. Moja úloha je preto nájsť správnych sparingov, čo nie je vždy jednoduché a možné. Závisí to od mnohých aspektov. Zároveň je to aj o tom, že v niektorých dňoch potrebujeme trénovať sami, najmä keď sa zameriavame na špecifické detaily. A potom sú dni, keď to bez sparingov nejde. Myslím si však, že celkovo existuje v kolotoči Svetového pohára medzi jednotlivými tímami dobrá spolupráca.“

Rýchlejšie zotavenie V najjužnejšom lyžiarskom stredisku trvá zima až do konca septembra, niekedy i do polovice októbra. V Čile je dostatok snehu iba do polovice septembra.

„V Čile sú zodpovedajúce strediská v okolí Santiaga. My sme tritisíc kilometrov južnejšie a hoci sme blízko Čile, na druhej strane hraníc už nie sú žiadne lyžiarske rezorty. Toto je jediné stredisko položené takto južne. Pod nami už nie je nič, len Antarktída. Ushuaia nám ponúkla viacero výhod. Veľmi dôležité je tiež to, že sa môžeme pripravovať v nízkej nadmorskej výške. Lyžujeme v rozmedzí od 100 do 1000 metrov nad morom, a to nám umožňuje oveľa rýchlejšie zotavenie sa po záťaži. Môžeme teda voliť náročnejšie a ťažšie tréningy. Pre predstavu fanúšikov, v Ushuaii môžeme pridať k bežnej záťaži až jednu tretinu navyše a vieme, že telo to zvládne a dokáže v potrebný čas zregenerovať. Keď to opäť porovnáme s Čile, tam by sme lyžovali vo výške nad 2000 metrov nad morom, čo je akoby sme boli na ľadovcoch v Európe,“ uviedol Švajčiar. Väčšie tímy mali prednosť Aký bol hlavný rozdiel medzi oboma kempami? V auguste sa tím zameral viac na techniku, v septembri postupne pridával záťaž.

„Na začiatku prípravy sme kládli dôraz na iné detaily, než ktoré sme vytiahli do popredia v septembri, keď sme už mohli ísť aj do vyšších záťaží, plus sme sa zamerali viac na konkrétne disciplíny. Ushuaia nám ponúkla veľa rôznych typov tratí, čo bolo skvelé. Myslím si, že v tomto ročnom období je to pre nás úplne najlepšie miesto, kde sme si mohli rozložiť tréningový kemp. Bolo tu síce poriadne rušno, keďže tu bolo naozaj veľa ľudí, ale špeciálne pre Petru bolo cenné, že sme si mohli zatrénovať aj s inými lyžiarkami.“ Tréneri mali každý deň míting, na ktorom si dohodli program na nasledujúci deň. „Platí pravidlo, že prednosť majú veľké výpravy, ako Francúzi či Taliani. Menšie tímy, ako sme aj my, sa potom k niekomu pridajú. Každý deň sme však dokázali na sto percent naplniť naše tréningové potreby a predstavy, takže v tomto smere nebol žiaden problém,“ povedal Pini.

Typický deň v Ushuaii „Tréning, správna výživa a regenerácia. To sú tri základné piliere. Výhoda miesta ako Ushuaia je, že môžete trénovať vo vysokej intenzite, môžete rýchlo regenerovať a máte k dispozícii aj dobrú stravu. Môžeme vstávať o šiestej, stihneme oveľa viac a v oveľa väčších objemoch, zatiaľ čo sme si istí, že jej telo sa do ďalšieho dňa stopercentne zotaví. Podmienky na trénovania sú tu skvelé, ale inak tu moc nemáte čo robiť. Najmä v auguste a v septembri. Rýchlo sa stmieva, je chladno a fúka. Ako vo fínskom Levi. Na druhej strane, občas sme si dopriali dobrú rybu, typické argentínske jedlo asado a aj pohľad na Beaglov prieliv, za ktorým viete, že je už len Antarktíva, je určite špeciálny.“

Šťastný tréner Počas septembrového kempu sa tím zameral primárne na obrovský slalom, ktorým Vlhová odštartuje sezónu. „Samozrejme, nevynechali sme ani slalom a trochu sme sa venovali aj rýchlosti. Keď to rozmeníme na drobné, prvý týždeň to bol výlučne obrovský slalom, pričom sme v tréningoch pridávali na intenzite. Druhý týždeň sme ubrali z intenzity, ale pridali sme v rýchlosti a vyskúšali sme si aj zjazd. Tretí týždeň sme začali slalomom, ale posledné štyri dni bol už na programe zase obrovský slalom, aby sme postupne začali viac a viac myslieť na Sölden.“

Slovenská lyžiarka absolvovala tréning vo výbornej nálade a kondícii. „Máme za sebou jeden a pol mesiaca naozaj tvrdej práce, pretože Petra nezaháľala ani počas krátkeho pobytu doma medzi dvoma argentínskymi pobytmi. Na lyžiach sa cíti skvelo, rovnako výborne vyzerá aj fyzicky. Môžem povedať, že doposiaľ som naozaj šťastný z toho, čo Petra počas celej prípravy odviedla.“

Pokračovanie na ľadovcoch Švajčiarsky tréner sa teší, že Vlhová sa dostala do formy ako bola pred úspešnými zimnými olympijskými hrami v Pekingu, kde získala vytúženú zlatú medailu zo slalomu. „Petra je podľa mňa momentálne na tom tak, ako bola pred dvoma rokmi, teda pred začiatkom olympijskej sezóny. Po nej prišiel útlm, ktorý však bol absolútne prirodzený po tom, čo všetko dokázala. V súčasnosti je však opäť skvelo nastavená a pripravená, čo ma veľmi teší.“

Po príchode na Slovensko si Vlhová oddýchne a povenuje sa regenerácii, ktorá je po náročnej príprave nevyhnutná. „Potom sa presunieme do Saas-Fee, čo je momentálne jediný ľadovec v Európe s dobrými podmienkami. Zároveň sa po dlhom pobyte prakticky na úrovni mora potrebujeme presunúť vyššie, aby sme jej telo v nadmorskej výške okolo 2000 metrov čo najlepšie pripravili na Sölden,“ načrtol ďalšie plány Pini.