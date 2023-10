Pokojne naplníme celý Chopok, reagovala riaditeľka pretekov v Jasnej na divácky záujem

Aké náročné bolo pre Slovensko, aby sa presadilo v nabitom kalendári FIS, kde dominujú rakúske a švajčiarske strediská?

Vždy je to veľmi náročné a preto sa z toho vždy veľmi tešíme. Bolo to náročné už pre rok 2016, ale vtedy sme mali Veroniku Velez-Zuzulovú a šlo to ľahšie. Teraz však máme Petru Vlhovú. Je to o tom, že musíte organizovať preteky vtedy, keď lyžiarky sú aktívne na určitej úrovni.

Samozrejme, budeme sa snažiť, aj keď Petra už nebude lyžovať. Organizácia akcie je najväčší marketing pre celé Slovensko. Podujatie ide do celého sveta a sleduje ho milióny divákov. Je to obrovský zásah.

Napríklad, prenosy zo Záhrebu sa stali hitom a preto sa Svetový pohár uskutočňoval v Chorvátsku. Ďalším príkladom je Slovinsko.