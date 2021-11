Vlhová ďakovala trénerovi i rodine. Možno si urobím sobiu farmu, žartovala

Keď prišla do cieľa nedeľňajšieho slalomu rozpažila ruky a v tvári mala stále sústredený výraz. Akoby zišla do cieľa najjednoduchšiu jazdu života. Pričom to tak úplne nebolo.

„Úprimne, druhé kolo mi až tak nesedelo. Bol to veľký boj,“ priznala Vlhová v bezprostrednom rozhovore pre Medzinárodnú lyžiarsku federáciu (FIS).