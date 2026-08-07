Slováci zabojujú o medaily na Hlinka Gretzky Cupe, Trnava hostí nováčika ligy (TV tipy na víkend)

Futbalisti FC Spartak Trnava.
Futbalisti FC Spartak Trnava. (Autor: TASR)
Sportnet|7. aug 2026 o 08:00
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Športový program na víkend. Pozrite si TV program.

Cez víkend pokračuje nová sezóna Niké ligy a druhej ligy. V treťom kole Trnava privíta Banskú Bystricu, Skalica sa predstaví v Žiline, Michalovce vyzvú Komárno a Ružomberok sa stretne s Podbrezovou. Slovan a DAC si pre európske povinnosti svoje zápasy odložili.

Počas týždňa začal aj prestížny hokejový turnaj do 18 rokov Hlinka Gretzky Cup.

Slovenskí mladíci sa predstavili v skupine A, kde obsadili druhé miesto a postúpili do bojov o medaily.

V piatkovom semifinále vyzvú doposiaľ neporazené USA, druhú dvojicu tvorí Fínsko - Kanada.

Cez víkend vyvrcholí aj ženská Tour de France, ktorá je však bez slovenskej účasti.

Najdôležitejšie udalosti víkendu
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Tenisti tento týždeň pokračujú na prestížnom turnaji ATP 1000 v Montreale, tenistky hrajú turnaj WTA 1000 v Toronte.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.

Piatok (7. august)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (8. august)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (9. august)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.


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