Slováci zabojujú o medaily na Hlinka Gretzky Cupe, Trnava hostí nováčika ligy (TV tipy na víkend)

Cez víkend pokračuje nová sezóna Niké ligy a druhej ligy. V treťom kole Trnava privíta Banskú Bystricu, Skalica sa predstaví v Žiline, Michalovce vyzvú Komárno a Ružomberok sa stretne s Podbrezovou. Slovan a DAC si pre európske povinnosti svoje zápasy odložili.
Počas týždňa začal aj prestížny hokejový turnaj do 18 rokov Hlinka Gretzky Cup.
Slovenskí mladíci sa predstavili v skupine A, kde obsadili druhé miesto a postúpili do bojov o medaily.
V piatkovom semifinále vyzvú doposiaľ neporazené USA, druhú dvojicu tvorí Fínsko - Kanada.
Cez víkend vyvrcholí aj ženská Tour de France, ktorá je však bez slovenskej účasti.
Tenisti tento týždeň pokračujú na prestížnom turnaji ATP 1000 v Montreale, tenistky hrajú turnaj WTA 1000 v Toronte.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.
Piatok (7. august)
Sobota (8. august)
Nedeľa (9. august)
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