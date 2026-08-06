Mladí Slováci bojujú o finále na Hlinka Gretzky Cupe. Športový program na dnes (7. august)

Športový program na piatok, 7. augusta
Futbal
- 19:00 Zbrojovka Brno – Slovan Liberec, 3. kolo českej ligy
Hokej
- 20:00 Slovensko - USA, semifinále Hlinka Gretzky Cup 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Tenis
- Turnaj WTA v Toronte
- Turnaj ATP v Montreale
Cyklistika
- 12:20 5. etapa: Opole – Kocierz Resort (218,5 km), Okolo Poľska
- 13:45 7. etapa: La Voulte-sur-Rhône – Mont Ventoux (146,8 km), Tour de France žien
Atletika
- 03:05 finálový blok, rozbehy a kvalifikácie, MS do 20 rokov v Eugene /účasť SR/
- 19:00 rozbehy a kvalifikácie, MS do 20 rokov v Eugene /účasť SR/
- 9:00 Tlačová konferencia pred odchodom slovenskej výpravy na ME v Birminghame
Hádzaná
- 14:30 Slovensko - Švajčiarsko, zápas o umiestnenie na ME hráčov do 18 rokov
- 17:30 Slovensko - Maďarsko, zápas o umiestnenie na MS hráčok do 18 rokov /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Volejbal
- 14:00 Slovensko - Slovinsko, prípravný zápas žien pred ME
Vodný slalom
- 15:12 K1 finále juniorky, ME juniorov a do 23 rokov v Epinale
- 15:43 K1 finále juniori, ME juniorov a do 23 rokov v Epinale
- 16:14 K1 finále ženy do 23 rokov, ME juniorov a do 23 rokov v Epinale
- 16:45 K1 finále muži do 23 rokov, ME juniorov a do 23 rokov v Epinale
Plávanie
- 9:00 Diaľkové plávanie - vyraďovacie preteky na 3 km, ME 2026
- 13:30 Extrémne skoky do vody - ženy z 20 m, ME 2026
- 16:00 Extrémne skoky do vody - muži z 20 m, ME 2026
Strelectvo
- 09:00 ME do 23 rokov vo Vroclave /účasť SR/
TV program: Piatok, 7. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.