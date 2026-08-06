Mladí Slováci bojujú o finále na Hlinka Gretzky Cupe. Športový program na dnes (7. august)

Hokejisti Slovenska do 18 rokov.
Hokejisti Slovenska do 18 rokov. (Autor: Hockey Slovakia)
Sportnet, TASR|7. aug 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok, 7. augusta. Aký je program dňa?

﻿Športový program na piatok, 7. augusta

Futbal

  • 19:00 Zbrojovka Brno – Slovan Liberec, 3. kolo českej ligy

Hokej

Tenis

  • Turnaj WTA v Toronte
  • Turnaj ATP v Montreale

Cyklistika

  • 12:20 5. etapa: Opole – Kocierz Resort (218,5 km), Okolo Poľska
  • 13:45 7. etapa: La Voulte-sur-Rhône – Mont Ventoux (146,8 km), Tour de France žien

Atletika

  • 03:05 finálový blok, rozbehy a kvalifikácie, MS do 20 rokov v Eugene /účasť SR/
  • 19:00 rozbehy a kvalifikácie, MS do 20 rokov v Eugene /účasť SR/

  • 9:00 Tlačová konferencia pred odchodom slovenskej výpravy na ME v Birminghame

Hádzaná

  • 14:30 Slovensko - Švajčiarsko, zápas o umiestnenie na ME hráčov do 18 rokov

  • 17:30 Slovensko - Maďarsko, zápas o umiestnenie na MS hráčok do 18 rokov /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Volejbal

  • 14:00 Slovensko - Slovinsko, prípravný zápas žien pred ME

Vodný slalom

  • 15:12 K1 finále juniorky, ME juniorov a do 23 rokov v Epinale
  • 15:43 K1 finále juniori, ME juniorov a do 23 rokov v Epinale
  • 16:14 K1 finále ženy do 23 rokov, ME juniorov a do 23 rokov v Epinale
  • 16:45 K1 finále muži do 23 rokov, ME juniorov a do 23 rokov v Epinale

Plávanie

  • 9:00 Diaľkové plávanie - vyraďovacie preteky na 3 km, ME 2026
  • 13:30 Extrémne skoky do vody - ženy z 20 m, ME 2026
  • 16:00 Extrémne skoky do vody - muži z 20 m, ME 2026

Strelectvo

  • 09:00 ME do 23 rokov vo Vroclave /účasť SR/


TV program: Piatok, 7. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.


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