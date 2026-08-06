Slovenský strelec oslavuje v skeete medailu. Nad jeho sily bol len jeden súper

Slovenský strelec Martin Horváth.
Slovenský strelec Martin Horváth. (Zdroj: olympic.sk)
TASR|6. aug 2026 o 10:14
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Na podujatí vybojoval pre Slovensko už druhú medailu.

Slovenský strelec Martin Horváth získal v stredu na ME do 23 rokov vo Vroclave striebornú medailu v disciplíne skeet solo. Spomedzi piatich súperov bol nad jeho sily iba Cyperčan Pontikis Andreas v pomere 0:6.

Skeet solo je doplnkové podujatie. Strelci nemajú klasický formát kvalifikácie a finále, ale 32 z nich súťaží formou play off. Bronz brali zdolaní zo semifinále, Bulhar Ilija Iljev a Tomas Vaitekunas z Litvy.

Toho zdolal Horváth 7:3 a získal pre Slovensko druhú medailu na podujatí po zlate Miroslavy Hockovej v skeete.

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