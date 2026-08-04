Slovenky suverénne zvládli dôležitý zápas na MS. Tešia sa z postupu do štvrťfinále

MS v hádzanej do 18 rokov žien
Hlavná fáze - IV. skupina:
Slovensko - Švajčiarsko 32:27 (18:14)
Zostava a góly SR: Stránska, Augustínová - Chrenková, Benedigová, Bölcskeiová 3, Špendlová, Gogová 9/2, Komlósová 2, Valientová 6/1, Karkušová 4, Görögová 5, Ďuranová, Šubjaková 2, Csehová, Sekáčová 1, Némethová
Najviac gólov Švajčiarska: Mierzwová 13, Herrová 4, Emmeneggerová 3
Rozhodovali: Božinovski, Načovski (obaja Mac.), vylúčenia: 2:1, 7 m hody: 4/2 - 2/2
Slovenské reprezentantky sa prebojovali do štvrťfinále na MS v hádzanej žien do 18 rokov 2026 v Rumunsku.
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V rozhodujúcom zápase IV. skupiny hlavnej fázy šampionátu v Mioveni zdolali Švajčiarsko 32:27.
Medzi elitnú osmičku postúpili z prvého miesta, Liliana Gogová sa blysla deviatimi gólmi.
Prvé dva tímy z každej zo štyroch skupín hlavnej fázy postúpia do štvrťfinále. Zvyšné reprezentácie si zahrajú o umiestnenie.
Slovenky mali postup vo vlastných rukách a akékoľvek víťazstvo nad Švajčiarskom by ich posunulo do štvrťfinále bez ohľadu na výsledok zápasu Japonsko - Slovinsko, ktorý určí druhého postupujúceho.
Priebeh zápasu Slovensko - Švajčiarsko
I. polčas
Slovenky prehrávali v úvode zápasu 0:2, po dvoch presných zásahoch Gogovej však vyrovnali na 2:2 a po rýchlom protiútoku zakončenom Karkušovou prvýkrát viedli (4:3).
Streicherove zverenky pokračovali v disciplinovanom výkone a po trojgólovej šnúre Gogovej si v 13. minúte vypracovali náskok 7:5.
V 20. minúte bolo po dvoch góloch Valjentovej 12:9 a švajčiarsky tréner si zobral oddychový čas. Jeho rady však nepomohli a do šatní odchádzali „helvétky“ za stavu 14:18.
II. polčas
Na začiatku druhého dejstva bola po druhý raz v zápase vylúčená Görögová, no vďaka úspešným zákrokom brankárky Augustinovej sa Švajčiarkom nepodarilo skresať manko.
Po dvoch zásahoch Gogovej naopak Slovenky viedli už o šesť gólov.
Švajčiarky začali hrať vabank bez brankárky a najmä vďaka strelecky disponovanej Mierzwovej dokázali zníziť na rozdiel štyroch gólov, no Slovenky si už záver postrážili.
Hlas po zápase
Pavol Streicher, tréner SR: „Podali sme konečne jeden kompaktný a konsolidovaný výkon. Nebol to z našej strany žiaden taktický ťah púšťať najlepšiu švajčiarsku hráčku Mierzwovú do koncovky. Ona dala veľa gólov aj v predchádzajúcich dueloch. Dôležité bolo, aby nás nepreskakovali ich spojky. Je to veľmi cenné víťazstvo, veď Švajčiarky sa v priebehu šampionátu prezentovali kvalitnými výkonmi a do dnešného dňa ešte neprehrali. Je jedno, či budeme hrať vo štvrťfinále s Čiernou Horou alebo so Španielskom, pobijeme sa o postup do semifinále."
#
Krajina
Zápasy
V
R
P
Skóre
Body
1.
Slovensko
3
2
0
1
87:81
4
2.
Švajčiarsko
3
2
0
1
99:91
4
3.
Slovinsko
2
1
0
1
52:54
2
4.
Japonsko
2
0
0
2
61:73
0