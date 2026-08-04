Slovenky suverénne zvládli dôležitý zápas na MS. Tešia sa z postupu do štvrťfinále

Liliana Gogová skóruje v zápase proti Švajčiarsku.
Liliana Gogová skóruje v zápase proti Švajčiarsku. (Autor: IHF)
Sportnet, TASR|4. aug 2026 o 12:09
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Medzi elitnú osmičku postúpili z prvého miesta.

MS v hádzanej do 18 rokov žien

Hlavná fáze - IV. skupina:

Slovensko - Švajčiarsko 32:27 (18:14)

Zostava a góly SR: Stránska, Augustínová - Chrenková, Benedigová, Bölcskeiová 3, Špendlová, Gogová 9/2, Komlósová 2, Valientová 6/1, Karkušová 4, Görögová 5, Ďuranová, Šubjaková 2, Csehová, Sekáčová 1, Némethová 

Najviac gólov Švajčiarska: Mierzwová 13, Herrová 4, Emmeneggerová 3

Rozhodovali: Božinovski, Načovski (obaja Mac.), vylúčenia: 2:1, 7 m hody: 4/2 - 2/2

Slovenské reprezentantky sa prebojovali do štvrťfinále na MS v hádzanej žien do 18 rokov 2026 v Rumunsku.

V rozhodujúcom zápase IV. skupiny hlavnej fázy šampionátu v Mioveni zdolali Švajčiarsko 32:27.

Medzi elitnú osmičku postúpili z prvého miesta, Liliana Gogová sa blysla deviatimi gólmi.

Prvé dva tímy z každej zo štyroch skupín hlavnej fázy postúpia do štvrťfinále. Zvyšné reprezentácie si zahrajú o umiestnenie.

Slovenky mali postup vo vlastných rukách a akékoľvek víťazstvo nad Švajčiarskom by ich posunulo do štvrťfinále bez ohľadu na výsledok zápasu Japonsko - Slovinsko, ktorý určí druhého postupujúceho. 

Priebeh zápasu Slovensko - Švajčiarsko

I. polčas

Slovenky prehrávali v úvode zápasu 0:2, po dvoch presných zásahoch Gogovej však vyrovnali na 2:2 a po rýchlom protiútoku zakončenom Karkušovou prvýkrát viedli (4:3).

Streicherove zverenky pokračovali v disciplinovanom výkone a po trojgólovej šnúre Gogovej si v 13. minúte vypracovali náskok 7:5.

V 20. minúte bolo po dvoch góloch Valjentovej 12:9 a švajčiarsky tréner si zobral oddychový čas. Jeho rady však nepomohli a do šatní odchádzali „helvétky“ za stavu 14:18. 

II. polčas

Na začiatku druhého dejstva bola po druhý raz v zápase vylúčená Görögová, no vďaka úspešným zákrokom brankárky Augustinovej sa Švajčiarkom nepodarilo skresať manko.

Po dvoch zásahoch Gogovej naopak Slovenky viedli už o šesť gólov.

Švajčiarky začali hrať vabank bez brankárky a najmä vďaka strelecky disponovanej Mierzwovej dokázali zníziť na rozdiel štyroch gólov, no Slovenky si už záver postrážili. 

Hlas po zápase

Pavol Streicher, tréner SR: „Podali sme konečne jeden kompaktný a konsolidovaný výkon. Nebol to z našej strany žiaden taktický ťah púšťať najlepšiu švajčiarsku hráčku Mierzwovú do koncovky. Ona dala veľa gólov aj v predchádzajúcich dueloch. Dôležité bolo, aby nás nepreskakovali ich spojky. Je to veľmi cenné víťazstvo, veď Švajčiarky sa v priebehu šampionátu prezentovali kvalitnými výkonmi a do dnešného dňa ešte neprehrali. Je jedno, či budeme hrať vo štvrťfinále s Čiernou Horou alebo so Španielskom, pobijeme sa o postup do semifinále." 

Tabuľka IV. skupiny

#

Krajina

Zápasy

V

R

P

Skóre

Body

1.

SVK Slovensko

3

2

0

1

87:81

4

2.

CHE Švajčiarsko

3

2

0

1

99:91

4

3.

SVN Slovinsko

2

1

0

1

52:54

2

4.

JPN Japonsko

2

0

0

2

61:73

0

Hádzaná

Hádzaná

    Liliana Gogová skóruje v zápase proti Švajčiarsku.
    Liliana Gogová skóruje v zápase proti Švajčiarsku.
    Slovenky suverénne zvládli dôležitý zápas na MS. Tešia sa z postupu do štvrťfinále
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