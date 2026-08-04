Slovenský stredopoliar sa vracia tam, odkiaľ vlani odišiel. V Česku sa nepresadil

Slovenský futbalista Samuel Lavrinčík sa po jednej sezóne v Jablonci vracia do Ružomberka.
Dvadsaťpäťročný stredný záložník bude v tíme českého trénera Jaroslava Köstla pol roka hosťovať, súčasťou dohody je aj opcia na prestup.
Severočesi o tom informovali na klubovom webe.
Lavrinčík prestúpil z Ružomberka do Jablonca vlani v lete. Celkovo nastúpil na 12 súťažných zápasov, v najvyššej českej súťaži odohral iba 166 minút.
Lavrinčík bol na Liptove aj pri zisku Slovnaft Cupu a odohral osem zápasov v predkolách Európskej a Konferenčnej ligy. Zatiaľ za „Ružu“ odohral 61 zápasov v najvyššej súťaži a strelil 7 gólov.
Predtým 60–krát nastúpil v drese AS Trenčín. V júni 2025, po skončení zmluvy v Ružomberku, prestúpil do Jablonca nad Nisou.
„Prvý telefonát z Ružomberka prišiel po jeho zápase 1. kola Niké ligy v Dunajskej Strede. Nuž, a zhruba za týždeň sa všetko upieklo,“ uviedol Lavrinčík. „Keďže už som v tomto klube bol, poznám prostredie i väčšinu ľudí, hoci v kádri došlo k mnohým zmenám.
Verím, že táto sezóna bude pre mužstvo i pre mňa osobne lepšia, než tá predchádzajúca. Čo sa týka slovenskej ligy, tá je veľmi vyrovnaná.
Samozrejme, krásne by bolo, ak sa mužstvo dostane do hornej šestky a čo najďalej v Slovenskom pohári,“ doplnil bývalý mládežnícky reprezentant SR.