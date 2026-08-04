Slovenský stredopoliar sa vracia tam, odkiaľ vlani odišiel. V Česku sa nepresadil

Samuel Lavrinčík.
Samuel Lavrinčík. (Autor: FK Jablonec)
ČTK, TASR|4. aug 2026 o 11:44
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Celkovo nastúpil na 12 súťažných zápasov.

Slovenský futbalista Samuel Lavrinčík sa po jednej sezóne v Jablonci vracia do Ružomberka.

Dvadsaťpäťročný stredný záložník bude v tíme českého trénera Jaroslava Köstla pol roka hosťovať, súčasťou dohody je aj opcia na prestup.

Severočesi o tom informovali na klubovom webe.

Lavrinčík prestúpil z Ružomberka do Jablonca vlani v lete. Celkovo nastúpil na 12 súťažných zápasov, v najvyššej českej súťaži odohral iba 166 minút.

Lavrinčík bol na Liptove aj pri zisku Slovnaft Cupu a odohral osem zápasov v predkolách Európskej a Konferenčnej ligy. Zatiaľ za „Ružu“ odohral 61 zápasov v najvyššej súťaži a strelil 7 gólov. 

Predtým 60–krát nastúpil v drese AS Trenčín. V júni 2025, po skončení zmluvy v Ružomberku, prestúpil do Jablonca nad Nisou.

„Prvý telefonát z Ružomberka prišiel po jeho zápase 1. kola Niké ligy v Dunajskej Strede. Nuž, a zhruba za týždeň sa všetko upieklo,“ uviedol Lavrinčík. „Keďže už som v tomto klube bol, poznám prostredie i väčšinu ľudí, hoci v kádri došlo k mnohým zmenám.

Verím, že táto sezóna bude pre mužstvo i pre mňa osobne lepšia, než tá predchádzajúca. Čo sa týka slovenskej ligy, tá je veľmi vyrovnaná.

Samozrejme, krásne by bolo, ak sa mužstvo dostane do hornej šestky a čo najďalej v Slovenskom pohári,“ doplnil bývalý mládežnícky reprezentant SR.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
2
0
0
7:0
6
V
V
2
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
2
1
1
0
3:2
4
V
R
3
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
2
1
1
0
3:2
4
V
R
4
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
2
1
1
0
3:1
4
V
R
5
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
2
1
1
0
5:4
4
V
R
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
2
1
0
1
2:3
3
P
V
7
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
2
0
2
0
7:7
2
R
R
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
2
0
2
0
4:4
2
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
2
0
1
1
2:3
1
P
R
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
2
0
1
1
2:3
1
P
R
11
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
2
0
0
2
0:3
0
P
P
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
2
0
0
2
0:6
0
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Samuel Lavrinčík.
    Samuel Lavrinčík.
    Slovenský stredopoliar sa vracia tam, odkiaľ vlani odišiel. V Česku sa nepresadil
    dnes 11:44
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