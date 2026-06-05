Odchodom do Ferencvárosu môže Borbély v úvode len stratiť. Mohol si ho majster udržať?

Za dva roky spravil z druholigistu majstra. Balázs Borbély bol ako tréner ETO Győr veľmi úspešný, najprv s ním postúpil do najvyššej súťaže, potom vybojoval účasť v európskych pohároch a nakoniec získal majstrovský titul.
Győr sa vrátil na maďarský futbalový trón po trinástich rokoch a Borbély bol hrdinom celého mesta.
Netrvalo však dlho a sa fanúšikovia obrátili proti nemu. 46-ročný tréner totiž aktivoval výkupnú klauzulu vo svojej zmluve a o niekoľko dní neskôr ho predstavili ako nového trénera Ferencvárosu Budapešť.
Doterajší tréner Fradi Robbie Keane opustil klub na vlastnú žiadosť a spomínali ho v okruhu kandidátov na trénera bratislavského Slovana.
Falošný pocit istoty
Borbély pracoval v najslávnejšom maďarskom klube už aj v minulosti, v období od roku 2019 do 2022 viedol družstvá U17, U19 a napokon aj rezervu.
Bolo známe, že má mimoriadne dobrý vzťah s Tamásom Hajnalom, športovým riaditeľom Fradi.
Maďarský novinár Károly Pór pre Sportnet povedal, že Borbélyho spájali s Ferencvárosom už pred rokom.
„Na jar som sa na konferencii Football Forum Hungary na to pýtal športového riaditeľa Győru, Belgičana Stevena Vanharena, lebo už vtedy boli šumy, že Hajnal by bol otvorený angažovaniu Balázsa.
Vanharena otázka neprekvapila, teda aj v Győri vnímali tento záujem,“ vravel redaktor Nemzeti Sportu.
Borbély po zisku titulu povedal, že má platnú zmluvu a jeho odchod z Győru nie je téma.
Pór si myslí, že tie vyjadrenia neboli najšťastnejšie. „Bolo to nejasné, lebo mohlo to znamenať aj to, že považuje za vylúčené, aby odišiel, ale aj to, že zatiaľ o tom nerokovali. Jeho vyjadrenia však dali fanúšikom falošný pocit istoty,“ vravel maďarský novinár.
Výkupná klauzula
Borbély pôvodne podpísal s Győrom zmluvu do konca sezóny 2025/2026. V prípade úspechu obsahovala opciu na ďalší rok, teda do konca sezóny 2026/2027. Figurovala v nej však fixná výkupná klauzula.
Niektoré maďarské zdroje uvádzali dokonca až sumu tri milióny eur, podľa Póra však ide o výrazne nižšiu čiastku, na úrovni niekoľkých stoviek tisíc eur.
„Vedeniu ETO muselo byť už v priebehu jarnej časti jasné, že sezóna bude úspešná a opcia vstúpi do platnosti. Ak by vtedy oslovili Balázsa s ponukou na predĺženie zmluvy, ktoré by zrušilo výkupnú klauzulu, myslím si, že si ho mohli udržať,“ podčiarkol maďarský novinár.
Vo svete je bežným zvykom zabezpečiť si cenných hráčov a trénerov na ďalšie obdobie oveľa skôr, než im vyprší pôvodná zmluva. Borbély však nedostal oficiálnu ponuku na predĺženie zmluvy.
Aj práve preto pravdepodobne necítil záujem zo strany klubu a po takomto úspechu asi mal iné predstavy aj ohľadom finančného ohodnotenia.
Ani sa mu nepoďakovali
Definitívny rozchod bol plný emócií, podľa informácií novín Blikk majiteľ Győru Oszkár Világi a tréner Balázs Borbély po sebe kričali a na konci si ani nepodali ruky.
Klub informoval o odchode úspešného trénera strohou správou, v ktorej sa mu ani nepoďakovali za odvedenú prácu.
„Žiadna osoba nemôže byť väčšia ako klub. Majstrovský titul nepatrí jednému človeku, ale celej komunite, hráčom, realizačnému tímu, pracovníkom a majiteľom klubu a každému fanúšikovi ETO,“ stálo vo vyjadrení klubu.
V tom istom vyjadrení ETO oznámilo aj to, že Borbély prijal ponuku Ferencvárosu, pričom v tom čase trénera ešte čakali rokovania s budapeštianskym veľkoklubom.
Borbély išiel za majiteľmi s tým, že výkupnú čiastku zaplatí sám a až potom si sadol k rokovaciemu stolu s Ferencvárosom.
„Samozrejme, nejaké prvotné kontakty už prebehli, ale teoreticky sa mohlo stať aj to, že sa nedohodnú,“ vyzdvihol Pór.
Borbély sa s hráčmi rozlúčil iba v spoločnej četovacej skupine. „Aj to poukazuje na to, že tento odchod nebol vopred pripravovaný a ak by vedenie Győru naozaj malo záujem udržať ho, tak by sa možno dal presvedčiť,“ vravel maďarský novinár.
Najsľubnejší v regióne
Podľa špecializovanej aplikácie Coachinside je Borbély najsľubnejší tréner v stredoeurópskom regióne.
„Od jeho príchodu do Győru jeho mužstvo postupne napredovalo vo všetkých relevantných štatistických ukazovateľoch,“ vravel maďarský novinár.
ETO prelomil sedemročnú hegemóniu Ferencvárosu. V konečnej tabuľke mal jednobodový náskok pred úradujúcim majstrom.
Kľúčovým momentom jari bol práve vzájomný zápas týchto dvoch súperov, ktorý Győr vyhral doma 1:0 gólom Kevina Bánátiho.
Ferencváros od roku 2019 figuroval každý rok v skupinovej fáze nejakej európskej súťaže. Vždy sa tam dostal cez majstrovskú vetvu.
Teraz však musí začínať v kvalifikácii Európskej ligy, odtiaľ je objektívne ťažšie vybojovať si účasť v hlavnej fáze.
„Paradoxne Borbély môže týmto prestupom len stratiť, najmä teraz v prvom roku. Ak sa mu nepodarí postúpiť do hlavnej fázy európskej súťaže, bude to považované za neúspech a nikto nebude brať do úvahy, že to mal ťažšie.
Ak však postúpi do hlavnej fázy, budú to brať ako samozrejmosť. Kým v Győri by prípadná účasť v hlavnej fáze ktorejkoľvek európskej súťaže bola obrovskou vecou,“ poznamenal Károly Pór.
Vo Ferencvárosi by bola ozajstným úspechom hlavná fáza Ligy majstrov, tú však môže dosiahnuť najskôr o rok, ak vyhrá titul.
„Borbély má všetky predpoklady na to, aby bol úspešný s Fradi. Je jazykovo zdatný, je otvorený novým veciam a preferuje útočný futbal.
Vo Ferencvárosi totiž nejde len o výsledky, ale aj o peknú hru,“ skonštatoval maďarský novinár.