Vybojuje Zapletalová ďalšie víťazstvo? Športový program na dnes (4. jún)

Emma Zapletalová pózuje po víťazstve v behu na 400 metrov prekážok na prestížnom mítingu Diamantovej ligy v marockom Rabate.
Emma Zapletalová pózuje po víťazstve v behu na 400 metrov prekážok na prestížnom mítingu Diamantovej ligy v marockom Rabate. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|4. jún 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok, 4. júna. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 4. júna

Futbal

  • 2:45 Panama - Dominikánska Republika, prípravný zápas
  • 3:00 Južná Kórea - Slvádor, prípravný zápas
  • 13:00 Maldivy - Pakistan, prípravný zápas
  • 14:00 Kambodža - Bhután, prípravný zápas
  • 17:30 Irán - Mali, prípravný zápas
  • 18:00 Severné Írsko - Guinea, prípravný zápas
  • 18:00 Slovinsko - Cyprus, prípravný zápas
  • 19:00 Andorra - Lichtenštajnsko, prípravný zápas
  • 19:00 Švédsko - Grécko, prípravný zápas
  • 21:00 Španielsko - Irak, prípravný zápas
  • 21:10 Francúzsko - Pobrežie Slonoviny, prípravný zápas

  • 15:30 Slovensko U21 - Kirgizstan U21, prípravný zápas

Tenis

Hádzaná

  • 18:00 Slovensko - Turecko, prípravný zápas žien

Malý futbal

Cestná cyklistika

Atletika

  • 21:00 Diamantová liga v Ríme
TV program: štvrtok, 4. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Emma Zapletalová pózuje po víťazstve v behu na 400 metrov prekážok na prestížnom mítingu Diamantovej ligy v marockom Rabate.
    Emma Zapletalová pózuje po víťazstve v behu na 400 metrov prekážok na prestížnom mítingu Diamantovej ligy v marockom Rabate.
    Vybojuje Zapletalová ďalšie víťazstvo? Športový program na dnes (4. jún)
    dnes 00:00
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