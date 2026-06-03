Vybojuje Zapletalová ďalšie víťazstvo? Športový program na dnes (4. jún)

Športový program na štvrtok, 4. júna
Futbal
- 2:45 Panama - Dominikánska Republika, prípravný zápas
- 3:00 Južná Kórea - Slvádor, prípravný zápas
- 13:00 Maldivy - Pakistan, prípravný zápas
- 14:00 Kambodža - Bhután, prípravný zápas
- 17:30 Irán - Mali, prípravný zápas
- 18:00 Severné Írsko - Guinea, prípravný zápas
- 18:00 Slovinsko - Cyprus, prípravný zápas
- 19:00 Andorra - Lichtenštajnsko, prípravný zápas
- 19:00 Švédsko - Grécko, prípravný zápas
- 21:00 Španielsko - Irak, prípravný zápas
- 21:10 Francúzsko - Pobrežie Slonoviny, prípravný zápas
- 15:30 Slovensko U21 - Kirgizstan U21, prípravný zápas
Tenis
- od 15:00 semifinále žien na Roland Garros 2026
Hádzaná
- 18:00 Slovensko - Turecko, prípravný zápas žien
Malý futbal
- 20:30 Ukrajina - Azerbajdžan, finále ME v malom futbale 2026
Cestná cyklistika
- 14:00 6. etapa: Ala - Brescello (159 km) - Giro d´Italia žien
Atletika
- 21:00 Diamantová liga v Ríme
TV program: štvrtok, 4. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.