ONLINE: Jakub Menšík - Alexander Zverev dnes, semifinále Roland Garros 2026 LIVE

Tenisti Jakub Menšík a Alexander Zverev dnes hrajú semifinále grandslamového turnaja Roland Garros 2026.
Zápas je na programe o 14:30 h na hlavnom kurte Philippa Chatriera.
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ONLINE PRENOS: Jakub Menšík - Alexander Zverev (tenis, Roland Garros 2026, semifinále, piatok, výsledky, naživo)
French Open - muži Semifinále 2026
05.06.2026 o 14:39
Menšík
0:0
(2:2)
Prebiehajúci
Zverev
Prenos
30-30
Vynikajúce skrátenie Menšíkovi vyšlo, pričom sa Zverev už ani nepokúsil dobehnúť loptičku. Prichádza stav po tridsať a dôležitá výmena pred nami.
15-30
Je tu ale druhé eso v zápase pre Menšíka, čo prišiel overiť aj samotný rozhodca.
0-30
Prichádza ďalší úspešný bod pre nemeckého hráča, čo znamená alarmujúci stav pre Menšíka.
0-15
Do hry síce vstúpila aj páska, pokračovali sme však vo výmene. Napokon sa zo zisku bodu teší Zverev, ktorý uspel so svojim skráteným úderom.
2:2
Čistá hra pre nasadenú dvojku turnaja, ktorý po ľahkom priebehu vyrovnáva priebeh prvého setu na 2:2.
0-40
Ďalšia skvelá výmena z pohľadu nemeckého hráča, ktorý po podaní von z dvorca uspel aj s následným úderom do otvoreného priestoru, kde už jeho bekhend nezlyhal.
0-30
Sledovali sme výbornú výmenu, Zverev ale dostal súpera pod mierny tlak a napokon si pripisuje bod na svoje konto.
0-15
Hoci sme sa dostali do výmeny, prichádza zaváhanie českého tenistu, ktorý poslal úder do siete.
2:1
Prichádza však nepresný bekhendový úder Zvereva, ktorý kazí a posiela loptičku iba do siete. Menšín tak ide do vedenia 2:1 v rámci úvodnej sady.
A-40
Český tenista si pomohol znova svojim kvalitným prvým podaním a dokráčal až k ďalšej výhode.
40-40
Teraz to už ale Menšíkovi nevyšilo a loptička pristála len na sieti. Pokračujeme druhou zhodou. Sledujeme zatiaľ dramatickú bitku.
A-40
Lenže prichádza zaváhanie Zvereva na sieti, ktorý síce dobehol skrátený pokus, následne ale poslal loptičku iba do siete. Výhoda pre českého tenistu.
40-40
Tentokrát už ale výmena končí úderom do siete od Menšíka, ktorý nezvládol svoje bekhendové zakončenie.
40-30
Po podaní von z dvorca sa Menšík rozhodol zaútočiť na sieť, kde upratal loptičku do otvoreného priestoru a otáča vývoj gemu, keď má k dispozícii gembol.
30-30
Následne úder nesadol nemeckému zástupcovi, ktorý posiela loptičku výrazne mimo dvorca. Máme tu stav po tridsať.
15-30
Menšík sa rozhodol pre servis von z dvorca, čo sa ukázalo ako výborné rozhodnutie. Priamy bod z podania.
0-30
Sledovali sme pomerne dlhšiu výmenu, následne ale Zverev posiela z bekhendu krížny víťazný úder. Alarmujúci stav pre českého zástupcu.
0-15
Následne ale prichádza nevynútený chyba Menšíka, ktorý poslal forhendový úder iba do siete.
1:1
Zverev to už napokon zvládol a postrážil si suverénne hru na sieti, keď vyrovnáva stav prvej sady na 1:1.
40-A
Tentokrát ale bekhendový pokus nesadol českého tenistovi, prichádza tak výhoda pre Zvereva.
40-40
Navyše prichádza nevynútený chyba od nemeckého tenistu, ktorý kazí svoj forhend a dostávame sa tak rázom na zhodu.
30-40
Fantastický úder Menšíka po čiare znamená zisk bodu, hoci bol Zverev pripravený ukončiť výmenu na sieti!
15-40
Tak to je škoda! Menšík sa snažil zahrať kraťas k ľavej strane, loptička ale napokon končí na sieti. Prichádzajú dva gemboly pre Zvereva.
15-30
Opäť si nemecký tenista pomohol servisom, následne však zvládol aj ďalšie údery na sieti. Výborná výmena!
15-15
Následne si ale Zverev pomohol prvým servisom na téčko, keď ritern Menšíka končí len na sieti.
15-0
Hoci sme sa dostali do výmeny, z úspešného bodu sa po aute teší Menšík.
1:0
Tentokrát to už Menšík zvládol dopodávať do úspešného konca a otvára tak prvý set ziskom úvodného gemu.
A-40
Menšík sa vydal na sieť, následný úder nemeckého hráča ale skončil len na sieti. Výhoda pre českého zástupcu.
40-40
A rázom sa dostávame okamžite na zhodu hneď v prvom geme, keď sa Menšík vyhodil z dvorca.
40-30
Zverev zvolil bekhendový ritern do pravej strany dvorca, následne ale neuspel vo výmene Menšík.
40-15
Dostali sme sa do výmeny, následne ale uspel znova český tenista, ktorý dostáva možnosť dvoch gembolov.
30-15
Menšík zvolil výborné skrátenie a získava bod na svoje konto.
15-15
Tentokrát kazí svojim úderom do siete nemecký tenista, dostávame sa tak na stav po pätnásť.
0-15
Dnešný duel je odštartovaný, po pomerne dlhšej výmene sa z bodu teší Zverev, keď jeho český súper trafil sieť.
0:0
Stretnutie sa práve začalo.
Na dvorci sú už obaja tenisti, ktorí začínajú predzápasovú rozcvičku. Medzitým sme sledovali žreb, v ktorom uspel Jakub Menšík. Český tenista si zvolil na úvod svoje podanie.
Cesta Alexandra Zvereva na Roland Garros:
1. kolo – 3:0 Bonzi (FRA)
2. kolo – 3:0 Macháč (CZE)
3. kolo – 3:1 Halys (FRA)
Osemfinále – 3:0 De Jong (NED)
Štvrťfinále – 3:0 Jodar (27) (ESP)
1. kolo – 3:0 Bonzi (FRA)
2. kolo – 3:0 Macháč (CZE)
3. kolo – 3:1 Halys (FRA)
Osemfinále – 3:0 De Jong (NED)
Štvrťfinále – 3:0 Jodar (27) (ESP)
Cesta Jakuba Menšíka na Roland Garros:
1. kolo – 3:0 Droguet (WC) (FRA)
2. kolo – 3:2 Navone (ARG)
3. kolo – 3:1 De Minaur (8) (AUS)
Osemfinále – 3:2 Rublev (11)
Štvrťfinále – 3:0 Fonseca (28) (BRA)
1. kolo – 3:0 Droguet (WC) (FRA)
2. kolo – 3:2 Navone (ARG)
3. kolo – 3:1 De Minaur (8) (AUS)
Osemfinále – 3:2 Rublev (11)
Štvrťfinále – 3:0 Fonseca (28) (BRA)
Pozdravujem všetkých tenisových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní mužskej dvojhry na Roland Garros, kde sa na antuke proti sebe v rámci semifinále postaví Jakub Menšík (26) a Alexander Zverev (2).
Pôjde o druhé vzájomné vystúpenie oboch hráčov, ktorí sa spolu premiérovo stretli v tohtoročnom osemfinále v Madride, kde sa z víťazstva 2:1 na sety tešil Zverev.
Pôjde o druhé vzájomné vystúpenie oboch hráčov, ktorí sa spolu premiérovo stretli v tohtoročnom osemfinále v Madride, kde sa z víťazstva 2:1 na sety tešil Zverev.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 14:40.