Slovensko organizuje MS v zápasení U20. Bratislava bude centrom svetového zápasenia

Bratislava bude od 16. do 23. augusta hostiť majstrovstvá sveta v zápasení do 20 rokov, na ktorých sa predstavia stovky mladých športovcov z viac ako 60 krajín.
Hlavné mesto sa tak na viac ako týždeň stane centrom svetového zápasenia a privíta budúcu generáciu hviezd tohto športu.
Šampionát pod hlavičkou United World Wrestling ponúkne súboje vo voľnom štýle, grécko-rímskom a ženskom zápasení.
Organizátori očakávajú približne 700 zápasníkov, ktorí zabojujú o 120 medailí. Pre Slovensko pôjde o podujatie najvyššej medzinárodnej úrovne a zároveň významnú príležitosť ukázať, že dokáže hostiť veľké športové akcie svetového formátu.
Slovensko už má so zápasníckymi šampionátmi skúsenosti. V roku 2025 hostil Šamorín majstrovstvá Európy dospelých, ktoré prilákali veľký divácky záujem.
Organizácia svetového šampionátu U20 však bude ešte väčšou výzvou.
Väčšia výzva ako Šamorín
„Všetky prípravy stihneme dokončiť tak, aby boli všetci spokojní, športovci, účastníci či diváci, minimálne ako pred rokom v Šamoríne na ME. Toto je však ešte väčšia výzva, pretože je viac členov výprav, športovcov a krajín.
Samozrejme, stretli sme sa v procese prípravy s niektorými momentmi, ktoré pre nás boli niečím novým, ale zvládli sme ich. Máme tam ešte nejaké detaily, ktoré sa dokončia, ale ide to podľa plánu. Sú to štandardné veci, ktoré už iba treba doladiť,“ uviedol prezident Slovenského zápasníckeho zväzu Ján Karšňák.
VIDEO: Ján Karšňák
Domáce prostredie ako motivácia
Domáce prostredie bude zároveň veľkou motiváciou pre slovenských reprezentantov.
Slovensko bude mať zastúpenie vo všetkých troch disciplínach a mladí zápasníci dostanú možnosť konfrontovať sa s najlepšími súpermi svojej generácie priamo pred rodinami, priateľmi a domácimi fanúšikmi.
„Pre niekoho to môže byť zväzujúce, niekoho to môže viac nabudiť. Je to individuálne. Majú však skvelú príležitosť prezentovať pred svojimi blízkymi i širokým okolím svoje schopnosti a rozširovať povedomie o tomto starom, krásnom olympijskom športe,“ povedal reprezentačný tréner voľného štýlu Ivan Molnár.
Mladý tím s bojovným nastavením
Slovenský tím podľa neho čaká náročná, no zároveň veľká príležitosť. „Máme šikovný, avšak mladý mančaft, ktorý bude vzhľadom na vek trochu znevýhodnený. To nám však neuberá na bojovnosti ani šanciach na dobrý výsledok.
Tím sa pripravuje celoročne a na podujatí tejto úrovne športovec buď vyhrá, alebo sa učí,“ dodal Molnár.
Földešiová a Görcsová – nádeje žien
Pre ženskú reprezentáciu budú zaujímavými menami Viktória Földešiová a Lara Görcsová, ktoré čaká posledný rok v kategórii U20.
Obe už majú skúsenosti z kvalitných medzinárodných súťaží a na majstrovstvách Európy dosiahli piate, respektíve bodované umiestnenia.
„Keďže ide o domáce majstrovstvá sveta, vždy dúfam v medailu. Formu na to dievčatá majú. Európa ukázala, že dokážu držať krok s kvalitnými súperkami a majú medailové umiestnenia z medzinárodných turnajov.
Dokázali zdolať aj súperky, ktoré neskôr získali medaily na majstrovstvách sveta či Európy,“ uviedla reprezentačná trénerka žien Agata Strzelczyk.
Podľa nej môže domáce prostredie slovenským reprezentantkám pomôcť aj po psychickej stránke: „Verím, že skutočnosť, že sú doma v Bratislave, bude pre dievčatá ešte väčšou motiváciou. Dúfam, že sa zodpovednosť a tlak preklopia do pozitívneho vnímania celej situácie a do ešte väčšej chuti vyhrať.“
Progres dôležitejší ako výsledok
Cieľom domácich reprezentantov pritom nemusí byť iba umiestnenie. Molnár zdôrazňuje najmä bojovnosť, progres a správne nastavenie.
„Spokojnosť je u mňa vždy po bojovnom výkone. Prehra neznamená automaticky zlý výkon. Podstatný je progres. Keďže máme mladý tím, rovnako ako výhra, aj prehra ich pri správnom nastavení môže posunúť o míľové kroky. Určite ma poteší bojovnosť a hrdosť,“ vysvetlil tréner.
Organizácia šampionátu má okrem športového aj významný ekonomický a propagačný rozmer.
Slovenský zápasnícky zväz dostal možnosť organizovať ďalšie veľké podujatie krátko po minuloročných majstrovstvách Európy v Šamoríne.
Pôvodne pritom malo Slovensko hostiť ME U17, no svetová federácia rozhodla o zmene a krajine pridelila ešte väčšie majstrovstvá sveta U20.
„Sme radi, že sme znova dostali možnosť organizovať veľké podujatie. Po ME sa nám otvorila ďalšia možnosť, aj keď v nižšej vekovej kategórii, ale ide o podujatie väčšieho rozsahu, čo sa týka organizácie,“ zdôraznil Karšňák.
Obmedzený rozpočet, veľké ambície
Organizátori sa pritom museli vyrovnať aj s obmedzeným rozpočtom. O finančnú podporu z Fondu na podporu športu totiž žiadali ešte na pôvodne plánované ME U17.
Po zmene prideleného podujatia už nebolo možné pôvodne schválené prostriedky výrazne navýšiť.
„Tohto roku sme však viac obmedzení s rozpočtom. Pôvodne sme mali organizovať ME U17, avšak svetová federácia to ešte na jeseň zmenila a pridelili nám podujatie MS U20.
A nakoľko sme už požiadali od Fondu na podporu športu prostriedky na finančne menej náročné podujatie, musíme vychádzať z istého rozpočtu, ktorý sa už nedal navýšiť. Verím však, že sa nám podarí dôstojne odprezentovať krajinu a, ako sa hovorí, že za menej peňazí bude viac muziky,“ dodal prezident SZZ.
Na MS do 20 rokov sa predstaví trinásť slovenských zápasníkov. Na žinenkách v ŠH Mladosť budú najprv v akcii reprezentanti v grécko-rímskom štýle, po nich budú nasledovať ženy a na záver sa predstavia voľnoštýliari.
Nominácia SR na MS v zápasení do 20 rokov
Muži - voľný štýl
57 kg: Patrik Vetrák
70 kg: Dominik Závacký
79 kg: Jaroslav Zaremba
86 kg: Nikolaj Szilágyi
97 kg: Adam Košč
muži - grécko-rímsky štýl:
60 kg: Nikolasz Pálenyík
63 kg: Bálint Varga
67 kg: Roland Csicsó
82 kg: Dominik Hervai
Ženy
50 kg: Sabina Pipová
57 kg: Lara Görcsová
62 kg: Viktória Földešiová
68 kg: Michaela Šeböková
Program MS v zápasení do 20 rokov
Nedeľa 16. augusta
10.00h kvalifikačné kolá GR: 63, 77, 87 a 130 kg
17.15h otvárací ceremoniál
18.00h semifinále GR: 63, 77, 87 a 130 kg
Pondelok 17. augusta
10.00h repasáž GR: 63, 77, 87 a 130 kg
10.00h kvalifikačné kolá GR: 55, 67, 72 a 97 kg
17.00h semifinále GR: 55, 67, 72 a 97 kg
18.00h finále GR: 63, 77, 87 a 130 kg
Utorok 18. augusta
10.00h repasáž GR: 55, 67, 72 a 97 kg
10.00h kvalifikačné kolá GR: 60 a 82 kg
10.00h kvalifikačné kolá WW: 50, 53 a 72 kg
16.45h semifinále GR: 60 a 82 kg
16.45h semifinále WW: 50, 53 a 72 kg
18.00h finále GR: 55, 67, 72 a 97 kg
Streda 19. augusta 2026
10.00h repasáž GR: 60 a 82 kg
10.00h repasáž WW: 50, 53 a 72 kg
10.00h kvalifikačné kolá WW: 55, 62, 65 a 76 kg
17.00h semifinále WW: 55, 62, 65 a 76 kg
18.00h finále GR: 60 a 82 kg
18.00h finále WW: 50, 53 a 72 kg
Štvrtok 20. augusta
10.00h repasáž WW: 55, 62, 65 a 76 kg
10.00h kvalifikačné kolá WW: 57, 59 a 68 kg
10.00h kvalifikačné kolá FS: 61 a 86 kg
16.45h semifinále WW: 57, 59 a 68 kg
16.45h semifinále FS: 61 a 86 kg
18.00h finále WW: 55, 62, 65 a 76 kg
Piatok 21. augusta
10.00h repasáž WW: 57, 59 a 68 kg
10.00h repasáž FS: 61 a 86 kg
10.00h kvalifikačné kolá FS: 57, 65, 79 a 92 kg
17.00h semifinále FS: 57, 65, 79 a 92 kg
18.00h finále WW: 57, 59 a 68 kg
18.00h finále FS: 61 a 86 kg
Sobota 22. augusta
10.00h repasáž FS: 57, 65, 79 a 92 kg
10.00h kvalifikačné kolá FS: 70, 74, 97 a 125 kg
17.00h semifinále FS: 70, 74, 97 a 125 kg
18.00h finále FS: 57, 65, 79 a 92 kg
Nedeľa 23. augusta
16.15h repasáž FS: 70, 74, 97 a 125 kg
18.00h finále FS: 70, 74, 97 a 125 kg