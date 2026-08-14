Slovenská gymnastka zaostala tesne za pódiom. V prostných si vybojovala finále

Slovenská gymnastka Lucia Piliarová obsadila 4. miesto vo viacboji na majstrovstvách Európy juniorov v chorvátskom Záhrebe.
Strieborná medailistka z MS juniorov na bradlách zaostala so skóre 50,498 bodu iba tesne za pódiom.
Zlato získala Ruska súťažiaca pod neutrálnou vlajkou Aleksandra Andrianovová, ktorá získala 53,565 bodu.
Slovenky sa v zložení Piliarová, Lilly Murínová a Alica Kanisová zúčastnili aj tímovej súťaže. Spolu dosiahli známku 141,095 bodu a v konečnom poradí im patrilo 11. miesto. Zlato získali Rusky pred Talianskom a Francúzskom.
Súťaž zároveň slúžila aj ako kvalifikácia na náradia. Do finálovej osmičky sa podarilo postúpiť Piliarovej na prostných, keď získala 12,266 bodu.
Toto hodnotenie stačilo na 9. miesto, no keďže do finále mohli postúpiť maximálne dve gymnastky z jednej krajiny, Piliarová poskočila na siedmu priečku.
Postup jej tesne ušiel na bradlách, kde po posune obsadila 9. pozíciu a v nedeľňajšom finále bude prvou náhradníčkou.
V preskoku reprezentovala Slovensko jedine Murínová, ktorá obsadila so skóre 12,483 bodu 23. miesto.
Na kladine sa opäť najviac darilo Piliarovej. Pätnásťročnej Zvolenčanke patrila 15., Kanisovej 25. a Murínovej 49. priečka.