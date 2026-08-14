Významný míľnik pre slovenský ultimate frisbee tím Outsiterz. V Írsku sa predstaví na MS klubov

Slovenský ultimate frisbee tím Outsiterz sa v dňoch 15. až 22. augusta 2026 zúčastní na WFDF World Ultimate Club Championships (WUCC 2026) v írskom Limericku.
Na najprestížnejšom klubovom podujatí v tomto športe bude reprezentovať Slovensko v kategórii Mixed (miešané tímy).
Svetový šampionát, ktorý sa koná raz za štyri roky pod záštitou Svetovej federácie lietajúceho disku (WFDF), privíta na pôde University of Limerick viac ako 3 000 športovcov z viac ako 30 krajín sveta.
Tím Outsiterz si miestenku vybojoval na základe dlhodobých výsledkov na domácej aj medzinárodnej scéne.
Zápasy na najvyššej úrovni
V kategórii Mixed sa predstaví celkovo 48 najlepších klubov sveta. Outsiterz vstupujú do turnaja ako 45. nasadený tím.
Slovenská asociácia frisbee (SAF) dlhodobo podporuje rozvoj diskových športov na Slovensku a účasť tímu Outsiterz na turnaji takýchto rozmerov považuje za významný míľnik.
„Som veľmi rád, že po 12 rokoch sa klubové majstrovstvá sveta v ultimate vracajú do Európy a vďaka tomu sa na nich opäť môže zúčastniť slovenský tím. V zmiešanej divízii sa vracia na najvyššiu vrcholovú scénu klub Outsiterz, ktorý v roku 2014 skončil na 38. mieste.
Keďže v posledných rokoch nadobudol tento klub množstvo úspechov v Európe, verím, že ich zúročia a svoje umiestnenie zlepšia napriek nižšiemu nasadeniu.
Zároveň držím palce množstvu slovenských hráčov, členov Slovenskej asociácie Frisbee, ktorí súťažia na tomto podujatí vo viacerých zahraničných tímoch. Sme radi, že Slovensko má na tomto turnaji toľko zástupcov. ,“ zhodnotil Richard Kollár, predseda Slovenskej asociácie frisbee
Kde sledovať turnaj
Fanúšikovia a verejnosť môžu účinkovanie tímu Outsiterz sledovať naživo prostredníctvom oficiálneho výsledkového servisu WFDF na stránke results.wfdf.sport/wucc-2026 alebo cez oficiálne streamovacie kanály turnaja.
Priebežné aktuality, fotky a zákulisný obsah z turnaja bude tím zdieľať aj na svojich sociálnych sieťach.
O ultimate frisbee
Ultimate Frisbee je bezkontaktný tímový šport s lietajúcim diskom, ktorý kombinuje prvky basketbalu, amerického futbalu a atletickosti.
Je špecifický tým, že zápasy sa hrajú bez rozhodcov – dodržiavanie pravidiel a fair-play hru (tzv. Spirit of the Game) si strážia samotní hráči priamo na ihrisku.
Slovenská asociácia frisbee (SAF) je oficiálnym strešným orgánom pre diskové športy na Slovensku. Zastrešuje národné ligy, reprezentácie a rozvoj športu od mládeže až po seniorov.