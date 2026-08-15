Barcelona prišla už o tretieho útočníka. Hrdina finále MS mieri do iného veľkoklubu

Španielsky futbalový reprezentant Ferran Torres prestúpil z FC Barcelona do Paríža St. Germain. Úradujúci francúzsky majster potvrdil príchod 26-ročného útočníka v sobotu na svojom oficiálnom webe.
Čerstvý majster sveta podpísal s PSG zmluvu do roku 2031 a v novom pôsobisku bude nosiť dres s číslom 9. Prestupová suma je na úrovni 50 miliónov eur.
Torres prichádza do Paríža necelý mesiac po triumfe Španielska na MS 2026. Vo finále proti Argentíne rozhodol jediným gólom stretnutia v 106. minúte predĺženia a získal aj ocenenie pre najlepšieho hráča zápasu.
V národnom tíme má na konte 65 štartov. Už v roku 2024 sa so Španielskom tešil z titulu majstra Európy a o rok skôr z triumfu v Lige národov.
VIDEO: Zostrih z finále MS vo futbale 2026
"Som nadšený, že začínam nové dobrodružstvo v takom ambicióznom klube, akým je Paríž St. Germain," uviedol Torres v prvotnej reakcii.
"Chcel by som sa poďakovať prezidentovi Nasserovi Al-Khelaifimu, Luisovi Camposovi a trénerovi Luisovi Enriquemu za príležitosť pripojiť sa k tímu. Dúfam, že mu pomôžem získať čo najviac trofejí," doplnil.
Rodák z Foios je odchovanec Valencie, za ktorej prvý tím odohral 97 zápasov a v roku 2019 získal Španielsky pohár.
V roku 2020 prestúpil do Manchestru City, s ktorým vyhral Premier League i Ligový pohár a zahral si vo finále Ligy majstrov. V drese anglického klubu zaznamenal 16 gólov a štyri asistencie v 43 dueloch.
Od januára 2022 pôsobil v FC Barcelona. Za katalánsky tím odohral vo všetkých súťažiach 207 zápasov a strelil 65 gólov. S Barcelonou získal tri španielske tituly, Copa del Rey a dvakrát triumfoval v španielskom Superpohári.
V reprezentačnom drese pred úspechmi v „áčku“ získal aj tituly majstra Európy do 17 rokov v roku 2017 a do 19 rokov o dva roky neskôr.
Barcelona prišla po odchode Roberta Lewandowského a návrate Marcusa Rashforda do Manchestru United o ďalšieho útočníka z majstrovského kádra.