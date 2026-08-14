Nemecká šampiónka potvrdila svoju dominanciu. Tretíkrát v rade sa stala majsterkou sveta

MS v modernej gymnastike 2026
Výsledky - finále viacboja:
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Krajina
Meno
Body
1.
Darja Varfolomejevová
119,500
2.
Stiliana Nikolovová
117,600
3.
Sofia Raffaeliová
117,550
4.
Taisia Onofričuková
116,050
5.
Maria Borisovová
116,000
6.
Akmaral Jerekeševová
115,800
Nemecká moderná gymnastka Darja Varfolomejevová sa stala tretíkrát za sebou majsterkou sveta vo viacboji.
Na domácej pôde vo Frankfurte nad Mohanom triumfovala s celkovým ziskom 119,500 bodu a nadviazala na tituly z rokov 2025 i 2023.
Svoju dominanciu potvrdila aj na OH 2024 v Paríži, kde sa stala historicky prvou nemeckou olympijskou šampiónkou vo viacboji.
Striebro si vo Frankfurte vybojovala Bulharka Stiliana Nikolovová, ktorá si vyslúžila známku 117,600 b., bronz putuje do Talianska zásluhou Sofie Raffaeliovej (117,550).