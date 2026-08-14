Nemecká šampiónka potvrdila svoju dominanciu. Tretíkrát v rade sa stala majsterkou sveta

Nemecká moderná gymnastka Darja Varfolomejevová.
Nemecká moderná gymnastka Darja Varfolomejevová. (Autor: TASR/AP)
TASR|14. aug 2026 o 21:58
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Vo finále zvíťazila s náskokom takmer dvoch bodov.

MS v modernej gymnastike 2026

Výsledky - finále viacboja:

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Krajina

Meno

Body

1.

DEU

Darja Varfolomejevová

119,500

2.

BGR

Stiliana Nikolovová

117,600

3.

ITA

Sofia Raffaeliová

117,550

4.

UKR

Taisia Onofričuková

116,050

5.


Maria Borisovová

116,000

6.

KAZ

Akmaral Jerekeševová

115,800

Nemecká moderná gymnastka Darja Varfolomejevová sa stala tretíkrát za sebou majsterkou sveta vo viacboji.

Na domácej pôde vo Frankfurte nad Mohanom triumfovala s celkovým ziskom 119,500 bodu a nadviazala na tituly z rokov 2025 i 2023.

Svoju dominanciu potvrdila aj na OH 2024 v Paríži, kde sa stala historicky prvou nemeckou olympijskou šampiónkou vo viacboji.

Striebro si vo Frankfurte vybojovala Bulharka Stiliana Nikolovová, ktorá si vyslúžila známku 117,600 b., bronz putuje do Talianska zásluhou Sofie Raffaeliovej (117,550).

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