Šprint a stíhacie preteky v biatlone či Slováci na olympijskom hokejovom turnaji (TV tipy na víkend)

Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|13. feb 2026 o 08:00
Športový program na víkend. Pozrite si TV program.

Počas víkendu pokračujú ligové súťaže derby zápasmi. V Niké lige sa v sobotu v Prešove predstaví FC Košice a v nedeľu MŠK Žilina pocestuje na zápas do Trnavy. Seriu A čaká šláger medzi Interom Miláno a Juventusom Turín.

Dominik Greif s Lyonom na domácom štadióne privíta hráčov z Nice. Lobotkov Neapol sa v nedeľu stretne s AS Rím a Mallorca s Valjentom privíta Betis Sevilla.

V piatok a sobotu sa odohrajú dve kompletné kolá slovenskej hokejovej Tipsport ligy. V piatkovom kole hostia hokejisti Slovana súpera zo Zvolena, v nedeľu zavítajú Košice na ľad Spišskej Novej Vsi.

Vrcholom týchto týždňov je zimná olympiáda v Miláne a Cortine d'Ampezzo, ktorá trvá od 6. do 22. februára. Slovenskí hokejisti odohrajú posledné dva zápasy v skupinovej fáze - prvý v piatok o 12.00 hod proti domácim Talianom.

V poslednom zápase skupiny sa stretnú s favorizovaným Švédskom, kde sa rozhodne o konečnom umiestnení krajín v skupine B.

Medaily sa budú rozdávať vo viacerých disciplínach. Biatlonistov čaká šprint a stíhacie preteky mužov a žien, lyžiarky preteky v obrovskom slalome.

Najdôležitejšie udalosti víkendu
Adam Hagara sa predstaví vo voľných jazdách, kde postúpil z 20. miesta po krátkom programe. Zo slovenských olympionikov sa cez víkend predstavia aj súrodenci Kira a Hektor Kapustík na veľkom mostíku a Viktória Čerňanská v monobobe.

Tenistky bojujú o titul na podujatí WTA 1000 v katarskej Dauhe. Mužskí kolegovia hrajú na turnajoch v Rotterdame, Dallase a Buenos Aires.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.

Piatok (13. február)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
ZOH 2026
Basketbal
Volejbal
Cyklistika
Bojové športy
Golf
Sobota (14. február)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
ZOH 2026
Ragby
Basketbal
Hádzaná
Volejbal
Cyklistika
Nedeľa (15. február)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
ZOH 2026
Basketbal
Hádzaná
Golf
Cyklistika
Motorizmus
Ostatné športy

