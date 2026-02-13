Šprint a stíhacie preteky v biatlone či Slováci na olympijskom hokejovom turnaji (TV tipy na víkend)

Počas víkendu pokračujú ligové súťaže derby zápasmi. V Niké lige sa v sobotu v Prešove predstaví FC Košice a v nedeľu MŠK Žilina pocestuje na zápas do Trnavy. Seriu A čaká šláger medzi Interom Miláno a Juventusom Turín.
Dominik Greif s Lyonom na domácom štadióne privíta hráčov z Nice. Lobotkov Neapol sa v nedeľu stretne s AS Rím a Mallorca s Valjentom privíta Betis Sevilla.
V piatok a sobotu sa odohrajú dve kompletné kolá slovenskej hokejovej Tipsport ligy. V piatkovom kole hostia hokejisti Slovana súpera zo Zvolena, v nedeľu zavítajú Košice na ľad Spišskej Novej Vsi.
Vrcholom týchto týždňov je zimná olympiáda v Miláne a Cortine d'Ampezzo, ktorá trvá od 6. do 22. februára. Slovenskí hokejisti odohrajú posledné dva zápasy v skupinovej fáze - prvý v piatok o 12.00 hod proti domácim Talianom.
V poslednom zápase skupiny sa stretnú s favorizovaným Švédskom, kde sa rozhodne o konečnom umiestnení krajín v skupine B.
Medaily sa budú rozdávať vo viacerých disciplínach. Biatlonistov čaká šprint a stíhacie preteky mužov a žien, lyžiarky preteky v obrovskom slalome.
Adam Hagara sa predstaví vo voľných jazdách, kde postúpil z 20. miesta po krátkom programe. Zo slovenských olympionikov sa cez víkend predstavia aj súrodenci Kira a Hektor Kapustík na veľkom mostíku a Viktória Čerňanská v monobobe.
Tenistky bojujú o titul na podujatí WTA 1000 v katarskej Dauhe. Mužskí kolegovia hrajú na turnajoch v Rotterdame, Dallase a Buenos Aires.
Piatok (13. február)
Sobota (14. február)
Nedeľa (15. február)
