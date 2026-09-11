Zapletalová na Ultimátnych MS, F1 v Madride či vyvrcholenie Vuelty a US Open (TV tipy na víkend)

Cez víkend pokračuje futbalová Niké liga a všetky európske súťaže.
V Niké lige sa predstavia v kompletnom ôsmom kole v sobotu futbalisti Dunajskej Stredy na pôde Trenčína, Trnava vyzve Košice a v šlágri kola privíta Slovan Bratislava hráčov Žiliny.
V talianskej Serie A privíta Stanislav Lobotka s Neapolom doma hráčov Bologne. V La lige Dávid Hancko s Atléticom Madridom odohrá duel na pôde Realu Sociedad.
Šláger sa uskutoční v anglickej Premier League, kde sa v derby o Manchester stretnú United so City.
Pokračujú majstrovstvá sveta v basketbale žien vyraďovacou časťou a cez víkend spoznáme mená šampiónok.
Štartujú aj majstrovstvá Európy vo volejbale mužov aj so slovenskou reprezentáciou. Tá odohrá zápasy v skupine A v talianskej Modene proti Slovinsku, Taliansku, Česku, Švédsku a Grécku.
Pokračuje aj hokejová Liga majstrov aj so slovenským šampiónom HK Nitrou. Po dvoch domácich zápasoch ich čakajú duely vonku v KooKoo a Saipe.
Posledným týždňom pokračuje aj tretia cyklistická Grand Prix, španielska Vuelta a Espaňa. Po hrozivom páde už nepokračuje slovinský favorit Tadej Pogačar. Lídrom do posledných dní je Enric Mas z tímu Movistar.
Atléti sa tento týždeň predstavia na Ultimátnych majstrovstvách sveta, ktoré hostí Budapešť. Na pretekoch sa predstavia hviezdy svetovej atletiky vrátane Emmy Zapletalovej.
Jazdci F1 sa tento týždeň predstavia premiérovo na okruhu v Madride v rámci pretekov Veľkej ceny Španielska.
Tenisti a tenistky tento týždeň hrajú posledný tenisový Grandslam sezóny US Open. V mužskej časti už nepokračuje obhajca titulu Španiel Carlos Alcaraz. Počas víkendu sa dozvieme mená šampiónov.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.
Piatok (11. september)
Sobota (12. september)
Nedeľa (13. september)
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