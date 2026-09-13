Michaličková v Česku bola blízko prvej desiatky, Gajdošovú diskvalifikovali

Slovenská triatlonistka Zuzana Michaličková obsadila na podujatí World Triathlon Championship Series v Karlových Varoch dvanáste miesto.
V štandardných pretekoch s olympijskou vzdialenosťou tak bola najlepšia z trojice Sloveniek a na víťaznú Britku Georgiu Taylorovú-Brownovú stratila 3:38 minúty.
Michaličková získala čas na prechode z vody na bicykel a aj v ďalšom depe. Na bežeckú 10-kilometrovú časť išla ako druhá a jej čas 35:10 stačil napokon na dvanáste miesto.
Päť priečok za ňou bola Diana Dunajská, ktorá stratila na svoju krajanku 1:37 minúty aj s 15-sekundovou penalizáciou.
Tretia Slovenka Romana Gajdošová bola diskvalifikovaná za nepovolený pretekársky úbor.
Výsledky - WTSC Karlove Vary
ženy:
1. Georgia Taylorová-Brownová (V. Brit.) 2:03:05 h, 2. Taylor Spiveyová (USA) +36 s, 3. Lisa Tertschová (Nem.) +1:28 min, ...12. Zuzana MICHALIČKOVÁ +3:38, 17. Diana DUNAJSKÁ +5:23, diskvalifikovaná: Romana GAJDOŠOVÁ (všetky SR)