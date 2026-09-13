Ronaldo kritizuje fanúšikov v Saudskej Arábii. Tí skandovali meno zosnulého Jotu

Cristiano Ronaldo po strelenom góle v drese Al-Nassr FC.
Cristiano Ronaldo po strelenom góle v drese Al-Nassr FC. (Autor: X/AlNassr FC)
TASR|13. sep 2026 o 21:46
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Liga musí konať a potrestať takéto správanie fanúšikov, hovorí portugalský útočník.

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo vyzval vedenie saudskoarabskej Pro League, aby zakázalo vstup na štadión fanúšikom, ktorí počas sobotňajšieho zápasu medzi Al-Taawounom a Al-Hilalom skandovali meno jeho zosnulého krajana a bývalého reprezentačného spoluhráča Dioga Jotu.

Útočník Al-Nassr Ronaldo do zápasu nezasiahol, no za Al-Hilal nastúpil jeho krajan Ruben Neves.

Zábery zverejnené na sociálnych sieťach ukazujú, ako bývalý stredopoliar Wolverhamptonu gestom ukázal k nebu po tom, čo bolo počuť skandovanie „Jota“.

VIDEO: Skandovanie fanúšikov na Rubena Nevesa

Bývalý krídelník Liverpoolu zomrel v roku 2025 spolu so svojím bratom Andrem Silvom pri autonehode v Španielsku. Neves bol jedným z nosičov rakvy na jeho pohrebe.

Al-Hilal zvíťazil v sobotňajšom zápase vysoko 6:0 a Ronaldo neskôr na Instagrame komentoval zábery incidentu.

„Liga musí konať a potrestať takéto správanie fanúšikov. Toto už nie je futbal a musia existovať určité hranice.

Ľuďom, ktorí sa správajú takýmto spôsobom, by už nikdy nemalo byť dovolené vstúpiť na štadión,“ uviedol Ronaldo v komentári na sociálnej sieti podľa agentúry DPA.

Tabuľka Saudi Pro League

Saudi Pro League

    Cristiano Ronaldo po strelenom góle v drese Al-Nassr FC.
    Cristiano Ronaldo po strelenom góle v drese Al-Nassr FC.
    Ronaldo kritizuje fanúšikov v Saudskej Arábii. Tí skandovali meno zosnulého Jotu
    dnes 21:46
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