Ronaldo kritizuje fanúšikov v Saudskej Arábii. Tí skandovali meno zosnulého Jotu

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo vyzval vedenie saudskoarabskej Pro League, aby zakázalo vstup na štadión fanúšikom, ktorí počas sobotňajšieho zápasu medzi Al-Taawounom a Al-Hilalom skandovali meno jeho zosnulého krajana a bývalého reprezentačného spoluhráča Dioga Jotu.
Útočník Al-Nassr Ronaldo do zápasu nezasiahol, no za Al-Hilal nastúpil jeho krajan Ruben Neves.
Zábery zverejnené na sociálnych sieťach ukazujú, ako bývalý stredopoliar Wolverhamptonu gestom ukázal k nebu po tom, čo bolo počuť skandovanie „Jota“.
VIDEO: Skandovanie fanúšikov na Rubena Nevesa
Bývalý krídelník Liverpoolu zomrel v roku 2025 spolu so svojím bratom Andrem Silvom pri autonehode v Španielsku. Neves bol jedným z nosičov rakvy na jeho pohrebe.
Al-Hilal zvíťazil v sobotňajšom zápase vysoko 6:0 a Ronaldo neskôr na Instagrame komentoval zábery incidentu.
„Liga musí konať a potrestať takéto správanie fanúšikov. Toto už nie je futbal a musia existovať určité hranice.
Ľuďom, ktorí sa správajú takýmto spôsobom, by už nikdy nemalo byť dovolené vstúpiť na štadión,“ uviedol Ronaldo v komentári na sociálnej sieti podľa agentúry DPA.