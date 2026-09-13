Futbalové dohrávky a ME vo volejbale. Športový program na dnes (14. september)

Športový program na pondelok, 14. septembra
Futbal
- 17:00 FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - MFK Zvolen, 8. kolo MONACObet ligy
- 18:30 FC Turín - AS Rím, 4. kolo Serie A
- 18:30 Como 1907 - Parma Calcio, 4. kolo Serie A
- 20:45 Inter Miláno - Udinese Calcio, 4. kolo Serie A
- 21:00 Villarreal CF - Real Betis, 5. kolo La Ligy
- 21:00 Leeds United - Newcastle United, 4. kolo Premier League
Tenis
- turnaje WTA v Guadalajare a Sao Paule
Volejbal
- 15:00 Ukrajina - Portugalsko, ME 2026 (B-skupina)
- 16:00 Slovensko - Česko, ME 2026 (A-skupina) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:00 Srbsko - Holandsko, ME 2026 (C-skupina)
- 16:00 Nemecko - Švajčiarsko, ME 2026 (D-skupina)
- 18:00 Bulharsko - Izrael, ME 2026 (B-skupina)
- 19:00 Estónsko - Belgicko, ME 2026 (C-skupina)
- 19:00 Rumunsko - Turecko, ME 2026 (D-skupina) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 21:00 Slovinsko - Grécko, ME 2026 (A-skupina)
TV program: pondelok, 14. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.