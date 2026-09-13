Historický výsledok na záver kariéry. Slovenka prekonala takmer 30-ročný rekord

Alena Učňová
Alena Učňová (Autor: Slovenská gymnastická federácia)
TASR|13. sep 2026 o 07:17
ShareTweet0

Na MS v športovom aerobiku dosiahla najlepšie umiestnenie v dejinách Slovenska.

Slovenská reprezentantka v športovom aerobiku Alena Učňová obsadila v kvalifikácii jednotlivkýň na majstrovstvách sveta v Pamplone deviate miesto.

Od postupu do osemčlenného finále ju delilo 0,05 bodu. Dosiahla tak najlepšie slovenské umiestnenie v histórii podujatia.

Zverenka Oľgy Kyselovičovej získala za svoju zostavu známku 18,950 bodu a spomedzi 75 pretekárok sa stala prvou náhradníčkou na sobotné finále.

Poslednou postupujúcou bola Britka Lola Lawrenceová. Doterajším slovenským maximom bolo desiate miesto Barbary Vadovičovej z MS 1997 v Perthe.

Pre 27-ročnú členku VŠK FTVŠ UK Lafranconi to bolo posledné vrcholné podujatie v kariére. Pri gymnastike však plánuje zostať. Popri práci v stavebnom odbore a trénovaní detí chce študovať trénerstvo na druhej vysokej škole.

„Som nesmierne šťastná a hrdá na Alenkin výkon. Deviatym miestom prekonala takmer 30-ročný rekord.

Výsledok je o to vzácnejší, že konkurencia bola mimoriadne silná a štartové pole so 75 jednotlivkyňami bolo najväčšie v histórii. Alenka išla technicky veľmi čisto a predviedla plnú obťažnosť,“ zhodnotila Kyselovičová, ktorá na MS pôsobí aj ako rozhodkyňa, pre web sgf.sk.

Ako trénerka bola aj pri výsledku Vadovičovej v roku 1997. V kvalifikácii jednotlivkýň sa predstavili aj ďalšie dve Slovenky. Debutantka Nikola Švecová obsadila so známkou 17,700 bodu 34. miesto, Viktória Veľká získala 16,250 bodu a skončila na 61. priečke.

Veľká súťažila aj v trojici s Michaelou Deákovou a Annou Ševcovou. Slovenky dostali známku 16,772 bodu a medzi 38 zostavami obsadili 30. miesto.

„Najviac nás teší výsledok Aleny Učňovej, ale veľkú radosť mám aj z ostatných dievčat. Všetkým našim zostavám uznali plnú obťažnosť, takže sa vyhli väčším chybám.

Pekné umiestnenie dosiahla aj Švecová, ktorá skončila v prvej polovici štartového poľa. Verím, že tieto výsledky budú motiváciou do ďalšej práce,“ dodala reprezentačná trénerka Anita Lamošová.

Ostatné športy

    Alena Učňová
    Alena Učňová
    Historický výsledok na záver kariéry. Slovenka prekonala takmer 30-ročný rekord
    dnes 07:17
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Historický výsledok na záver kariéry. Slovenka prekonala takmer 30-ročný rekord