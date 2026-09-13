Favoriti zvládli semifinále bez problémov. Súboj o titul prinesie stret klubov z Bratislavy a Trnavy

Bejzbalisti Apollo Bratislava.
Bejzbalisti Apollo Bratislava. (Autor: Pavol Teslík)
TASR|13. sep 2026 o 21:40
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Finálová séria sa bude hrať na tri víťazné zápasy.

Semifinálová séria play off Slovenskej bejzbalovej extraligy priniesla jednoznačné postupy tímov Apollo Bratislava a Angels Trnava, ktoré zvládli svoje série v najkratšom možnom čase 2:0 na zápasy.

Apollo Bratislava potvrdilo úlohu favorita proti Apollo Bratislava B dominantnými víťazstvami 17:0 a 12:1.

V prvom stretnutí zažiaril nadhadzovač Riley Moore, ktorý okrem víťazného výkonu na kopci odpálil aj grandslamový homerun.

Druhý zápas malo Apollo pevne pod kontrolou od úvodných inningov a po presvedčivom triumfe spečatilo postup do finále.

V druhej semifinálovej sérii si postup vybojovali Angels Trnava. Najskôr zdolali EIB Red Wolves v mimoriadne vyrovnanom dueli 1:0, v ktorom dominovali nadhadzovači a o výsledku rozhodol jediný bod zápasu.

Druhé stretnutie ponúklo oveľa bohatšiu ofenzívu a Trnava zvíťazila 7:6, keď k úspechu výrazne prispel Matej Chrvala tromi hitmi a piatimi RBI.

Finálová séria sa bude hrať na tri víťazné zápasy a rozhodne o majstrovi Slovenska pre sezónu 2026.

Finálové zápasy sú na programe v Trnave alebo Bratislave. Informovala o tom Slovenská Baseballová Federácia.

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    Bejzbalisti Apollo Bratislava.
    Favoriti zvládli semifinále bez problémov. Súboj o titul prinesie stret klubov z Bratislavy a Trnavy
    dnes 21:40
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