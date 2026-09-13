ONLINE: Alexander Zverev - Ben Shelton dnes, US Open 2026 LIVE (finále)

Tenisti Alexander Zverev a Ben Shelton dnes večer hrajú finále dvojhry mužov na grandslamovom turnaji US Open 2026.
Zverev útočí na svoj druhý grandslam kariéry, Shelton premiérový. Nemec vedie vo vzájomnej bilancii 5:0. Začiatok zápasu je na programe na 20:00 h.
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ONLINE PRENOS: Alexander Zverev - Ben Shelton dnes (dvojhra žien, finále, US Open 2026, výsledky, nedeľa, LIVE)
US Open - muži Finále 2026
13.09.2026 o 20:00
Zverev
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Shelton
Prenos
Alexander Zverev
Alexander Zverev je z hlediska počtu grandslamových finále podstatně zkušenější. Je pravda, že v jeho případě platí, že kdo si počká, ten se dočká. Zverev dnes absolvuje své druhé finále US Open, ale první s diváky. V roce 2020 se tehdy hrálo bez diváků a v osmifinále byl Novak Djokovič diskvalifikovaný. V nervózním finále promarnil Němec mečboly a vedení 2:0 s Dominicem Thiemem a padl v tiebreaku pátého setu.
Další bolestivou porážku ve finále grandslamu zažil v Paříži v roce 2024, kdy vedl 2:1 na sety proti Alcarazovi. Na titul nedosáhl ani loni v Melbourne proti Sinnerovi. Každopádně letos dokonale využil toho, že na Roland Garros nestartoval Alcaraz a Sinner senzačně vypadl. V pětisetovém finále přemohl Itala Cobolliho. O zhruba čtyři týdny později pak nestačil ve wimbledonském finále na Jannika Sinnera ve čtyřech setech.
Před US Open se mu úplně nedařilo. V Montrealu skončil hned po svém prvním duelu s Nizozemcem Griekspoorem. V Cincinnati jej vyřadil v osmifinále Tommy Paul. V semifinále s Chačanovem se vypořádal s tím, že poprvé na turnaji nebyl nasazený na night session. Zvládl oba tiebreaky, ačkoli je neměl vůbec dobře rozehrané. V tiebreaku třetího setu dokonce odvracel dva setboly.
Zverev musí dnešní finále ustát také psychicky. Na největším kurtu planety bude bojovat proti všem. Kulantně řečeno – diváky nebude mít na své straně.
Alexander Zverev je z hlediska počtu grandslamových finále podstatně zkušenější. Je pravda, že v jeho případě platí, že kdo si počká, ten se dočká. Zverev dnes absolvuje své druhé finále US Open, ale první s diváky. V roce 2020 se tehdy hrálo bez diváků a v osmifinále byl Novak Djokovič diskvalifikovaný. V nervózním finále promarnil Němec mečboly a vedení 2:0 s Dominicem Thiemem a padl v tiebreaku pátého setu.
Další bolestivou porážku ve finále grandslamu zažil v Paříži v roce 2024, kdy vedl 2:1 na sety proti Alcarazovi. Na titul nedosáhl ani loni v Melbourne proti Sinnerovi. Každopádně letos dokonale využil toho, že na Roland Garros nestartoval Alcaraz a Sinner senzačně vypadl. V pětisetovém finále přemohl Itala Cobolliho. O zhruba čtyři týdny později pak nestačil ve wimbledonském finále na Jannika Sinnera ve čtyřech setech.
Před US Open se mu úplně nedařilo. V Montrealu skončil hned po svém prvním duelu s Nizozemcem Griekspoorem. V Cincinnati jej vyřadil v osmifinále Tommy Paul. V semifinále s Chačanovem se vypořádal s tím, že poprvé na turnaji nebyl nasazený na night session. Zvládl oba tiebreaky, ačkoli je neměl vůbec dobře rozehrané. V tiebreaku třetího setu dokonce odvracel dva setboly.
Zverev musí dnešní finále ustát také psychicky. Na největším kurtu planety bude bojovat proti všem. Kulantně řečeno – diváky nebude mít na své straně.
Ben Shelton
Ben Shelton je světovou devítkou a americkou jedničkou. Dnes má před sebou své první finále grandslamu. Jeho dosavadním grandslamovým maximem bylo semifinále US Open v roce 2023 proti Novaku Djokovičovi a loňské semifinále v Melbourne s Jannikem Sinnerem .
Shelton zažívá skvělou sezonu. Získal čtyři tituly a triumfoval na všech možných površích. Podmanil si Dallas, Mnichov, Stuttgart a tisícovku v Montrealu, kde neztratil ani set. V tomto roce disponuje bilancí 40:13 (na tvrdém povrchu 20:6).
Českého tenisového fanouška asi momentálně zajímá to, jestli bude startovat v Davis Cupu v Praze příští pátek. Shelton figuruje v původní nominaci s Taylorem Fritzem, Tommym Paulem a deblistou Christianem Harrisonem, který včera ovládl čtyřhru. Nicméně jeho tělo dostalo pořádně zabrat. Otázkou zůstává, jak na tom bude fyzicky po duelu s Carlosem Alcarazem, který končil ve 3:33 místního času. Ještě nikdy nekončil žádný duel US Open v tak pozdní čas. Není úplně vyloučeno, že tento zápas se na něm projeví až ve finále.
Nehrající kapitán Bob Bryan může udělat tři změny. Pokud by Američané dorazili v nejsilnějším možném složení, tak budou horkými favority. V pondělí totiž hned tři v elitní desítce. Shelton bude světovou čtyřkou, Tiafoe se posune na osmou pozici a bude na svém kariérním maximu. TOP 10 bude uzavírat Taylor Fritz. Fritz a Shelton jsou navíc nominovaní na Laver Cup do Londýna. Zkrátka do prvního daviscupového duelu v Praze od roku 2013 vstupuje hodně proměnných.
Shelton se může dnes stát americkým hrdinou. Je až k neuvěření, že Spojené státy čekají na grandslamového vítěze 23 let. Naposledy turnaj velké čtyřky vyhrál Andy Roddick, když ve finále US Open 2003 zdolal Juana Carlose Ferrera. Posledním Američanem ve finále grandslamu byl Taylor Fritz. Před dvěma lety v New Yorku podlehl Janniku Sinnerovi.
Ben Shelton je světovou devítkou a americkou jedničkou. Dnes má před sebou své první finále grandslamu. Jeho dosavadním grandslamovým maximem bylo semifinále US Open v roce 2023 proti Novaku Djokovičovi a loňské semifinále v Melbourne s Jannikem Sinnerem .
Shelton zažívá skvělou sezonu. Získal čtyři tituly a triumfoval na všech možných površích. Podmanil si Dallas, Mnichov, Stuttgart a tisícovku v Montrealu, kde neztratil ani set. V tomto roce disponuje bilancí 40:13 (na tvrdém povrchu 20:6).
Českého tenisového fanouška asi momentálně zajímá to, jestli bude startovat v Davis Cupu v Praze příští pátek. Shelton figuruje v původní nominaci s Taylorem Fritzem, Tommym Paulem a deblistou Christianem Harrisonem, který včera ovládl čtyřhru. Nicméně jeho tělo dostalo pořádně zabrat. Otázkou zůstává, jak na tom bude fyzicky po duelu s Carlosem Alcarazem, který končil ve 3:33 místního času. Ještě nikdy nekončil žádný duel US Open v tak pozdní čas. Není úplně vyloučeno, že tento zápas se na něm projeví až ve finále.
Nehrající kapitán Bob Bryan může udělat tři změny. Pokud by Američané dorazili v nejsilnějším možném složení, tak budou horkými favority. V pondělí totiž hned tři v elitní desítce. Shelton bude světovou čtyřkou, Tiafoe se posune na osmou pozici a bude na svém kariérním maximu. TOP 10 bude uzavírat Taylor Fritz. Fritz a Shelton jsou navíc nominovaní na Laver Cup do Londýna. Zkrátka do prvního daviscupového duelu v Praze od roku 2013 vstupuje hodně proměnných.
Shelton se může dnes stát americkým hrdinou. Je až k neuvěření, že Spojené státy čekají na grandslamového vítěze 23 let. Naposledy turnaj velké čtyřky vyhrál Andy Roddick, když ve finále US Open 2003 zdolal Juana Carlose Ferrera. Posledním Američanem ve finále grandslamu byl Taylor Fritz. Před dvěma lety v New Yorku podlehl Janniku Sinnerovi.
Vzájemné zápasy 5:0
Základní skupina Turnaje mistrů 2025: Zverev – Shelton 6:3, 7:6
Čtvrtfinále Cincinnati 2025: Zverev – Shelton 6:2, 6:2
Semifinále Stuttgart 2025: Zverev – Shelton 7:6, 7:6
Finále Mnichov 2025: Zverev – Shelton 6:2, 6:4
Čtvrtfinále Cincinnati 2024: Zverev – Shelton 3:6, 7:6, 7:5
Základní skupina Turnaje mistrů 2025: Zverev – Shelton 6:3, 7:6
Čtvrtfinále Cincinnati 2025: Zverev – Shelton 6:2, 6:2
Semifinále Stuttgart 2025: Zverev – Shelton 7:6, 7:6
Finále Mnichov 2025: Zverev – Shelton 6:2, 6:4
Čtvrtfinále Cincinnati 2024: Zverev – Shelton 3:6, 7:6, 7:5
Cesta turnajem – Alexander Zverev
1. kolo: Lorenzo Sonego (ITA) 6:4, 3:6, 6:7, 7:5, 6:4
2. kolo: Quentin Halys (FRA) 6:4, 4:6, 7:6, 6:7, 6:3
3. kolo: Alejandro Tabilo (CHI) 6:2, 7:6, 6:2
Osmifinále: Luciano Darderi (ITA) 6:2, 6:2, 7:6
Čtvrtfinále: Botic Van De Zandschulp (NED) 6:2, 7:5, 6:1
Semifinále: Karen Chačanov (-) 6:3, 7:6, 7:6
1. kolo: Lorenzo Sonego (ITA) 6:4, 3:6, 6:7, 7:5, 6:4
2. kolo: Quentin Halys (FRA) 6:4, 4:6, 7:6, 6:7, 6:3
3. kolo: Alejandro Tabilo (CHI) 6:2, 7:6, 6:2
Osmifinále: Luciano Darderi (ITA) 6:2, 6:2, 7:6
Čtvrtfinále: Botic Van De Zandschulp (NED) 6:2, 7:5, 6:1
Semifinále: Karen Chačanov (-) 6:3, 7:6, 7:6
Cesta turnajem – Ben Shelton
1. kolo: Tallon Griekspoor (NED) 1:6, 6:1, 7:6, 6:2
2. kolo: Hubert Hurkacz (POL) 6:3, 5:7, 7:6, 7:5
3. kolo: Denis Shapovalov (CAN) 7:6, 6:7, 6:3, 6:4
Osmifinále: Stefanos Tsitsipas (GRE) 6:2, 6:3, 6:4
Čtvrtfinále: Carlos Alcaraz (ESP) 6:7, 6:1, 6:3, 1:6, 7:6
Semifinále: Frances Tiafoe (USA) 4:6, 6:3, 6:3, 7:5
1. kolo: Tallon Griekspoor (NED) 1:6, 6:1, 7:6, 6:2
2. kolo: Hubert Hurkacz (POL) 6:3, 5:7, 7:6, 7:5
3. kolo: Denis Shapovalov (CAN) 7:6, 6:7, 6:3, 6:4
Osmifinále: Stefanos Tsitsipas (GRE) 6:2, 6:3, 6:4
Čtvrtfinále: Carlos Alcaraz (ESP) 6:7, 6:1, 6:3, 1:6, 7:6
Semifinále: Frances Tiafoe (USA) 4:6, 6:3, 6:3, 7:5
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 20:00.