    Z futbalistov sú národní hrdinovia. Kapverďania dostanú najvyššie štátne vyznamenanie

    Brankár Kapverd Vozinha (1) ďakuje divákom
    Brankár Kapverd Vozinha (1) ďakuje divákom (Autor: TASR/AP)
    TASR|6. júl 2026 o 12:15
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    Vzorec z futbalu musíme preniesť do školstva či zdravotníctva, vraví prezident.

    Kapverdský prezident Jose Maria Neves udelí futbalovej reprezentácii najvyššie štátne vyznamenanie za účinkovanie na majstrovstvách sveta.

    Národný tím sa vo svojom debute na šampionáte prebojoval do vyraďovacej fázy a podľa hlavy štátu ukázal novú tvár krajiny.

    Prezident pripomenul, že úspech reprezentácie prišiel v čase 51. výročia nezávislosti krajiny, ktoré Kapverdy oslavovali 5. júla.

    „V dejinách krajiny neexistujú náhody. Prekonali sme pochybnosti aj nepriaznivé predpoklady a vybudovali Kapverdy, ktoré dnes rešpektuje celý svet.

    'Modré žraloky' si zaslúžia najvyššiu poctu a Kapverdy ich preto vyznamenajú Medailou Amilcara Cabrala,“ citovala Nevesa agentúra Lusa.

    Výsledky Kapverd na MS vo futbale 2026

    15.06. 18:00
    | Skupina H | Matchday 5
    Španielsko
    Španielsko
    0 - 0
    Kapverdy
    Kapverdy
    Atlanta | Atlanta
    22.06. 00:00
    | Skupina H | Matchday 11
    Uruguaj
    Uruguaj
    2 - 2
    Kapverdy
    Kapverdy
    Miami | Miami
    27.06. 02:00
    | Skupina H | Matchday 16
    Kapverdy
    Kapverdy
    0 - 0
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    Houston | Houston
    04.07. 00:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Argentína
    Argentína
    3 - 2 pp
    Kapverdy
    Kapverdy
    Miami | Miami

    Výkon futbalistov podľa neho môže znamenať nový začiatok a impulz aj pre ďalšie oblasti spoločnosti. Štát chce spolu s trénerom Bubistom a ďalšími členmi realizačného tímu analyzovať, čo stálo za úspechom reprezentácie.

    „Tento vzorec musíme preniesť aj do zdravotníctva, školstva, verejnej správy či podnikania,“ vyhlásil prezident.

    Kapverdy v základnej H-skupine remizovali so Španielskom (0:0), Uruguajom (2:2) aj Saudskou Arábiou (0:0) a postúpili z druhého miesta.

    V šestnásťfinále nestačili na obhajcov majstrovského titulu z Argentíny, s ktorými to dotiahli až do predĺženia a napokon prehrali 2:3.

    Po návrate domov ich na Medzinárodnom letisku Nelsona Mandelu privítali tisíce fanúšikov a tím následne absolvoval slávnostný sprievod ulicami hlavného mesta Praia.

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