Anglicku hrozí, že príde o kapitána. Štart Kanea proti Walesu je otázny

snímke anglický futbalista Harry Kane počas tréningu
snímke anglický futbalista Harry Kane počas tréningu (Autor: TASR/AP)
8. okt 2025 o 14:54
Útočník vynechal stredajší tréning.

LONDÝN. Nad štartom kapitána anglickej futbalovej reprezentácie Haryho Kanea vo štvrtkovom prípravonm dueli s Walesom visí otáznik.

Útočník Bayernu Mníchov v stredu netrénoval pre problémy s členkom rovnako ako debutant v tíme obranca Jarell Quansah z Bayeru Leverkusen.

Informovala o tom agentúra AFP.

Kane sa zranil v bundesligovom dueli proti Eintrachtu Frankfurt, v ktorom prispel gólom k triumfu Bavorov 3:0.

So 74 presnými zásahmi je najlepším strelcom v histórii anglickej reprezentácie.

Ak by proti Walesu nemohol nastúpiť, zrejme ho nahradí jeden z kvarteta Ollie Watkins, Marcus Rashford, Jarrod Bowen, Anthony Gordon.

dnes 14:54
