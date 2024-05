Outsider vstal z mŕtvych a uštedril Kanade lekciu. Expert: Bavilo ma, ako zmätkovali

Zhodou okolností, v pražskej O2 Arene odohrali proti Kanade v minulosti dva pamätné zápasy. V roku 2004 senzačne remizovali 2:2 a v roku 2015 im kolíska hokeja pribalia na cestu do B-kategórie debakel 1:10.

O deväť rokov neskôr to na rovnakom mieste vyzeralo na ďalší výprask. Dve tretiny sa Kanada bavila hokejom, opäť skórovala aj draftová jednotka NHL Connor Bedard a na tabuli skóre svietil stav 6:1.

Hádam nikto však neočakával, že Rakúšania vyhrajú tretiu tretinu 5:0, vyrovnajú na 6:6 a zápas pošlú do predĺženia. "Najväčší comeback v histórii MS," uvádza IIHF na svojich sociálnych sieťach.

Nadšenie schladil Tavares

"Na toto budeme asi dlho spomínať. Je to také malé rakúske Nagano. Ľudia sú na nohách, fandia, užívajú si to a veľmi im to prajem," hovoril pre ČT Sport český brankár Pavel Francouz pred začiatkom predĺženia.

To napokon trvalo len 15 sekúnd, keďže John Tavares po individuálnej akcii prestrelil strelou švihom brankára Davida Madlenera. "Tavares zachránil Kanaďanov od ešte väčšej blamáže," uvádza web rakúskej televízie ORF.