Tréner hráčom neveril, bál sa debaklu. Ukázali sme, že nič nie je nemožné znie z Rakúska

BRATISLAVA. Rakúski hokejisti majú po prvých troch zápasoch na majstrovstvách sveta v Prahe na konte jediný bod, ale ten získali po stíhacej jazde, ktorá vošla do histórie.

V tretej tretine sa však Rakúšania nakopli dvomi gólmi v rozpätí 54 sekúnd, v 56. minúte to bolo už len o jeden gól pre Kanadu a rakúsku jazdu snov zakončil center Minnesoty Marco Rossi gólom na 6:6 iba 49 sekúnd pred treťou sirénou.

"Tridsať rokov profesionálne trénujem a zažil som rôzne šialené zápasy. Päť gólov svojho tímu v tretej tretine proti úradujúcim svetovým šampiónom pred vyše 14-tisíc divákmi, dávam vo svojom rebríčku úplne najvyššie," uviedol tréner Rakúska Roger Bader na webe Rakúskeho hokejového zväzu.

"Po dvoch tretinách za stavu 1:6 som neveril v náš návrat do zápasu. Hráčom som len povedal, že nech si to užijú a nech sa to neskončí 1:9, lebo hrať takýto zápas v takejto kulise sa nepritrafí často," dodal 59-ročný Bader.