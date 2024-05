Desivá tretia tretina pre Kanadu. Katastrofe zabránil v predĺžení kapitán

Pierre-Luc Dubois, autor šiesteho gólu Kanady: "Myslím si, že sme dve tretiny hrali veľmi dobre, pred treťou sme viedli 6:1. Ak však na tomto turnaj na chvíľu poľavíte, toto sa stane. Každý od nás očakáva titul, aj dnes sme chceli vyhrať za tri body, ale vidíte - musíte hrať v každom zápase na sto percent. Súper hral veľmi dobre a potrestal nás. Musíme zlepšiť drobné detaily, takýto zápas si nemôžeme nechať ujsť."

John Tavares, kapitán Kanady a strelec víťazného gólu: "Je to pre nás dobrá lekcia. Toto si určite získa našu pozornosť, aby sme si uvedomili, že vždy musíme zostať pri našej hre, ďalej budovať našu identitu a naučiť sa zvládať zmeny emócií. Súperi si vedia vybudovať momentum, dostanú sa do šancí a keď ich premenia, tak vzbĺknu nadšením a my to musíme vedieť lepšie ustáť a lepšie tomu čeliť."

Peter Schneider, útočník Rakúska (v zápase 2+1): "Vieme, že Kanada má tím svetovej triedy. Snažili sme sa hrať najlepšie, ako vieme, tvrdo sme pracovali. V tretej tretine sme získali momentum na našu stranu, ako mužstvo sme sa pozviechali a začali nám padať puky do siete. Som skutočne šťastný za chalanov, hrdý na mužstvo. Je škoda, že sme nedokázali tento zápas vyhrať."