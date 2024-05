MS v hokeji 2024: Nórsko triumfovalo nad Dánskom a pripísalo si prvú výhru

Prenos

Zápas nebol veľmi lákavý, ale nebolo nutné predlžovať. Nórsko bolo trošku efektívnejšie a berie tri body. Dáni maximálne pokazili posledné minúty, pretože neboli schopní držať hru v súperovej tretine a včas stiahnuť brankára. Ďakujem za pozornosť. Dočítania priatelia.

Koniec zápasu.

59:49 goal Nórsko dalo gól! EIRIK SALSTEN zachytil nepresnú prihrávku súpera. Zo stredného pásma mieril presne a potvrdzuje víťazstvo Nórska. Na šampionáte strelil druhý gól. Bez asistencie.

59:40 important Dánsko hrá power-play!

58:00 Prebiehajú posledné dve minúty tretej tretiny.

56:12 important Rozhodcovia rozlúskli mimoriadne náročnú situáciu! Puk neprešiel celým objemom bránkovou čiarou! Dáni žijú!

56:12 important Vyzdvihli sme dánskeho brankára Dichowa, ktorý sa blysol úžasným zákrokom, ale je tam podozrenie, že puk putoval za bránkovú čiaru, ktorý mal pod betónom! Uvidíme!

56:12 important Thoresen sedí v bránkovisku pri Dichowovi! Ten mal teraz plné ruky práce, išiel sa roztrhať pri zasahovaní, ale malo to význam! Dánsko ostáva v hre o bod!

55:26 Zaujímavá vzdušná výzva letela okolo pravej žŕdky Haukelanda na Oscara Fiskera Mølgaarda. Cieľom bolo vypáliť nechytateľne, ale puk nesadol ideálne na čepeľ.

54:53 Hvizd rozhodcu. Zakázané uvoľnenie Nórov. Mikkel Aagaard a Håvard Salsten si to rozdajú na vhadzovaní.

54:05 Množstvo osobných súbojov. Súčasná hra je o vysokej obojstrannej bojovnosti. Horšie na tom naďalej sú hokejisti Dánska. Ale stále majú čas skórovať.

Dnešný zápas sleduje 10 011 divákov.

important Reklamná prestávka.

50:55 important Andreas Martinsen parádne nabil puk pred bránku na hokejku Bakkeho Olsena! Dichow odolal tejto snahe!

50:00 Päťdesiat minút je za nami. Dáni doťahujú jednogólové manko. V dnešnom zápase im to škrípe v zakončení.

49:02 Nórsko hrá s piatimi hráčmi.

48:55 Vylúčenie v tíme Dánsko:

Christian Wejse – 2 min., hrubosť.



Vylúčenie v tíme Nórsko:

Max Krogdahl – 2 min., hrubosť.



48:55 important Haukeland už takmer kapituloval! Nórsky brankár padol na zadok a napokon musel ľahnúť v bránkovisku! Puk mu smeroval do siete pomedzi betóny! Následne vznikla skrumáž po prerušení hry!

48:09 Henrik Haukeland sa jemne dotkol puku hokejkou. Spoza vlastnej bránky jeho spoluhráči odpálili malé čierne čudo do bezpečia.

47:24 Veľmi hlúpy pobyt Dánov v útočnej tretine. Aagaardovo špekulovanie nakoniec zapríčinilo vyhnanie do stredu plochy.

47:02 Vylúčenie v tíme Nórsko:

Patrick Thoresen – 2 min., podrazenie.

46:35 Fantastická strela Olivera Lauridsena. Haukeland nečelil prípadným hráčom, ktorí by mu komplikovali život zakrývaním výhľadu, preto vykopol puk.

important Reklamná prestávka.

46:11 Martin Rønnild už nemal dostatok energie v tomto striedaní. Absentovala sila v rukách, preto nedokázal preniesť puk na os pre Salstena.

44:56 Alexander True sviežo korčuľoval za nórskymi protihráčmi. Zdalo sa, že to bude úspešný prienik, no nakoniec nebol.

44:04 Dáni všetko tlačia jednoznačne do útoku. Možno už občas z nich ide frustrácia z nevyužitých príležitostí. Storm vypálil z otočky, ale Haukeland ani s týmto nemal problém.

43:30 Nóri čakali za svojim brankárom Haukelandom. Prebiehalo striedanie. Následná rozohrávka Mattiasa Nørstebøa spôsobila zakázané uvoľnenie.

41:24 Dánsko získava potrebný tlak, ale pokusy nie sú presné. Jeden z nich nám predviedol obranca Phillip Bruggisser, ktorý urobil solídnu prácu, no bez želaného efektu.

40:49 Joachim Blichfeld disponoval celkom dobrou pozíciou na strelu z osi klziska. Nastrelil však súperove hokejky. Puk putoval do rohu.

40:01 Začala sa tretia tretina.

Tretia tretina sa začne o 18:07.

Prostredná tretina mala vyššie parametre. Diváci videli viac šancí a nakoniec aj otvárací presný zásah, ktorí dosiahli Nóri. Zatiaľ prekvapivo vyhrávajú.

40:00 Druhá tretina sa skončila.

39:00 Prebieha posledná minúta druhej tretiny.

38:18 Mattias Nørstebø predviedol kvalitné zakončenie švihom. Brankárovi Dichowovi sa nepáčilo konanie Salstena v bránkovisku. Strhla sa menšia mela.

37:08 important Vynikajúca kombinácia dánskeho celku! Haukeland sa výrazne zapotil, ale nedal si streliť prvý gól! Vymazal Bruggissera!

36:03 Nórska aktivita v druhej tretine je zvýraznená štrnástimi strelami na bránku. Dáni zatiaľ len so štyrmi pokusmi. Ten posledný teraz schoval do lapačky Haukeland.

35:16 Oliver Lauridsen dodal masáž Thoresenovi na zadnom mantineli. Tento krok výrazne pomohol Dánom, Nóri sa nemohli ďalej realizovať.

important Reklamná prestávka.

33:36 Markus Vikingstad spracoval puk v útočnej tretine a chcel rozvinúť rodiacu sa akciu svojho tímu. Neodhadol ale prihrávku na modrú čiaru na Mattiasa Nørstebøa, ktorý mal krátku hokejku.

32:41 Premárnené dánske prečíslenie dokonca štyroch proti dvom. Haukeland bol pripravený chytať pokus na vzdialenejšiu tyčku, ale Felix Scheel mieril vedľa.

important Reklamná prestávka.

31:36 Prečíslenie dvoch proti jednému. Zuccarello bol voľný pred bránkou, ale zápis do listiny strelcov chcel dosiahnuť Steen. Dichow ho zarmútil, keď spojil nohy a zneškodnil puk.

30:32 Patrick Russell si vylepšil palebnú pozíciu na osi ľadovej plochy. Vydarila sa mu strela zápästím, ale Haukeland neinkasoval.

29:42 Puk sa stratil rozhodcom z dohľadu. Dáni útočia, brankár Henrik Haukeland je nórskou oporou a zaslúžene ešte drží nulu na konte.

28:53 Nóri sa išli činiť a podniknúť druhú akciu, ktorá by viedla k navýšeniu skóre. Eirik Salsten si však nemal s kým pomôcť, a tak iba zaviezol puk do rohu.

28:23 Dánsko ihneď pomýšľa na vyrovnanie, keďže je mierny favorit. Šancu vyrovnať zobral pekným zákrokom Haukeland Mikkelovi Aagaardovi, ktorý neuspel ranou z kruhu.

27:45 goal Nórsko dalo gól! Nádherná spolupráca Nórov. Zuccarello našiel pred kruhmi aktívneho MICHAELA BRANDSEGGA-NYGARDA, ktorý išiel do pokľaku a nechytateľne pálil za chrbát Dichowa. Asistencie: Mats Zuccarello a Patrick Thoresen Patrick Thoresen.

important Reklamná prestávka.

27:02 important Gól nepadol! Frederik Dichow čaroval pred bránkovou čiarou lapačkou! Niektorí Nóri už dvíhali ruky nad hlavu, no prišlo sklamanie!

26:03 Isak Hansen naznačil koncovku, ale ešte si to nachystal na bekhend. Nebolo to zlé, ale nepodpísalo sa to pod zmenu skóre, na ktorú čakáme.

25:37 Dánsko hrá s piatimi hráčmi.

24:59 important Nick Olesen sa vyrútil v oslabení do samostatného nájazdu! Spracoval a vymiešal brankára Haukelanda, no poslal mu to len na bočnú sieť!

24:23 Pekný hokejový moment. Thoresen sa výborne pohyboval po tretine a našiel si voľné miesto na kruhu. Zakončenie zneškodnil lapačkou Dichow.

23:37 Vylúčenie v tíme Dánsko:

Nicholas Jensen – 2 min., podrazenie.

22:36 Pekne, ale veľmi okato prihrával Zuccarello v pásme na pravú stranu. Tohto puku sa zmocnili dánski hokejisti.

21:49 Patrick Russell vracia nórskych hráčov do pásma. Podarilo sa mu poslať puk cez celé klzisko. Vhadzovanie po pravici Dichowa.

21:02 Andreas Martinsen vyhral súboj o puk v strednom pásme. Štartoval po ľavej strane a zároveň časoval rozhodujúcu prihrávku na Thoresena. Ten bol nakoniec obsadený.

20:01 Začala sa druhá tretina.

Druhá tretina sa začne o 17:12.

Derby ako sa patrí. Opatrný hokej tradičných severských rivalov priniesla prvá tretina v Prahe. Uvidíme, kto otvorí gólový účet súboja.

20:00 Prvá tretina sa skončila.

19:00 Prebieha posledná minúta prvej tretiny.

18:19 Nórsko hrá s piatimi hráčmi.

17:37 Henrik Haukeland zaznamenal úspešný zákrok pravým betónom. Týmto spôsobom vychytal strieľajúceho Markusa Lauridsena.

17:03 Obetavosť Nórov. Michael Brandsegg-Nygård následne mohol poslať puk preč cez všetky čiary.

16:19 Vylúčenie v tíme Nórsko:

Patrick Thoresen – 2 min., hrubosť.

15:56 important Prvá šarvátka! Oliver Lauridsen si iba robil svoju prácu, pretože Michael Brandsegg-Nygård atakoval brankára! Zaobíde sa to bez vylúčení!

15:44 Dánsky brankár Dichow v tejto chvíli úspešne prevetral lapačku. Vo vysokej rýchlosti na neho zamieril sprava Hansen. Prerušená hra.

14:56 Dáni chytajú slušnú fazónu po reklamnom brejku. Mali teraz nebezpečné chvíle v tretine. Jedna strela bola veľmi nepríjemná a iba tesne minula žŕdku Haukelanda.

important Reklamná prestávka.

14:30 Niklas Andersen nestihol ohroziť svätyňu Henrika Haukelanda. Šikovne mu vložil hokejku do puku Johannesen.

12:49 Michael Brandsegg-Nygård je mimoriadne aktívny a nielen v spolupráci s Zuccarellom či Thoresenom. Dichow riešil jeho presné zakončenie takmer z modrej čiary.

important Reklamná prestávka.

11:27 Johannes Johannesen chyboval v obrane. Felix Scheel vyslal strelecký pokus z ľavého kruhu smerom pod hornú žŕdku, no chýbalo mu pár centimetrov.

10:00 Patrick Thoresen si výborne počkal na Zuccarella. Otvoril sa mu priestor medzi kruhmi, ale nepálil, pretože predlžoval na Michaela Brandsegga-Nygårda, ktorý nezasiahol puk.

08:23 Dichow ani tentoraz nebol nútený zasahovať. Výrazne mu pomohla defenzíva, ktorá celkom razantnú strelu tečovala na ochrannú sieť.

07:36 Nóri si teraz navzájom prekážali, preto tvrdý strelecký pokus nemieril na bránku, v ktorej pôsobí Dichow.

important Reklamná prestávka.

06:53 Max Krogdahl spracoval vysoký puk v strednom pásme, lenže už s ním do pásma nevošiel, keďže si ho dal na dlhšiu hokejku.

05:27 Haukeland vyriešil tvrdý projektil obrancu Aaboa. Následne sa črtala kontra Nórov, ale Dáni vyrovnali počet hráčov a dokázali to eliminovať.

04:55 Alexander True sa ťažko prebíjal smerom do útočného pásma. Bol za tým výborný forčeking jedného z nórskych zástupcov, ktorý mu nedal dýchať.

04:02 Dáni urobili tlak do bránky. V nej sa však vyznamenal Haukeland. Bude sa vhadzovať v ľavom kruhu.

03:28 Nórske prečíslenie dvoch proti jednému. Mats Zuccarello veľmi dlho držal puk na čepeli a premeškal najvhodnejší moment na prihrávku Michaelovi Brandsegg-Nygårdovi, ktorý prišiel z druhej vlny.

02:12 Mathias From si pripísal peknú snahu o skórovanie. Vo dvoch prípadoch bol veľmi nebezpečný, no tiež nepresný. Haukeland teda nezasahoval.

01:09 Do útočnej tretiny sa v tomto momente presťahovali Dáni. Haukeland kryl jedno nastrelenie od modrej čiary. Dorážkové pokusy nikomu neponúkol.

00:36 Pol minúta patrila nórskym hráčom. Michael Brandsegg-Nygård operoval pred bránkou, ale nemal priestor na otestovanie dánskeho brankára Dichowa.

00:01 Stretnutie sa práve začalo.

Úvodné zostavy:



Dánsko: Dichow (Seldrup) – Lassen, M. Lauridsen, O. Lauridsen (A), Jensen Aabo, Jensen (C), Bruggisser, Larsen – Aagaard, Russell, Blichfeld – From, True, Olesen – Andersen, Mølgaard, Scheel – Storm, Wejse, Poulsen – Schultz.



Tréner: Mikael Gath.



Nórsko: Haukeland (Arntzen) – Solberg, Johannesen, Nørstebø (A), Hansen, Krogdahl, Kåsastul, Hurrød – Zuccarello, Thoresen (C), Brandsegg-Nygård – Martinsen, E. Salsten, E. Olsen – Berg-Paulsen (A), Vikingstad, Steen – Rønnild, H. Salsten, T. Olsen.



Tréner: Tobias Johansson.



Rozhodca: Kaukokari, MacFarlane – Briganti, Gustafson.

Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu A skupiny na MS 2024 v Česku medzi Dánskom a Nórskom.



Dánsko



Dáni nastúpia na tretí zápas. Bude to proti susedom, takže uvidíme derby severských štátov. Zverenci trénera Mikaela Gatha zatiaľ majú jednu výhru a prehru. Patrí im piata pozícia v tabuľke.



Nórsko



Nóri dlhodobo majú problémy v rámci svojho hokeja, a to sa premietlo do tabuľky. S veľkou pravdepodobnosťou budú s Rakúskom a Veľkou Britániou patriť do skupiny tímov, ktoré sa nevyhnú bojom o záchranu. Na konte majú tri prehry, skóre 6:15 a nula bodov.