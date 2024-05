MS v hokeji 2024: Lotyšsko zvíťazilo aj vo svojom treťom zápase a zdolalo Kazachstan

Šutov opustil bránu, no do konca už ostáva len veľmi málo času.

Nikita Michajlis sa dostal do samostatného úniku a vďaka svojej rýchlosti bol pred Gudlevskisom úplne sám. Lotyšský brankár však aj teraz ukázal svoju kvalitu a predviedol skvelý zákrok lapačkou.

Po rýchlom protiútoku sa dostal do útoku nečakane Miks Indrašis. Šutova však po tretíkrát neprekonal.

Madi Dichanbek sa s pukom natlačil pred bránu, ale Gudlevskisa aj tak neprekonal. Tesne po ňom skúšal šťastie aj Orechov, no ani on nepochodil.

Asetov teraz mieril do šance, no jeden z Lotyšov ho od puku odstavil.

Kazachstan sa rýchlo opäť usadil v útočnom pásme, no po chybe v rozohrávke sa Lotyšsko mohlo znova oslobodiť.

Kazachstan drží puk v útočnom pásme, no Gudlevskis si zatiaľ dokázal poradiť s každou hrozbou.

Úvod tretej tretiny je plný nepresností na oboch stranách a ani jednému z tímov sa nedarí dostať do útoku.

Po druhej tretine vedie Lotyšsko nad Kazachstanom pomerom 2:0. Aj toto dejstvo bolo vcelku vyrovnané, no efektívny boli len Lotyši a po góloch Bukartsa a Egleho sú tak výrazne bližšie k 3 bodom.

Do prečíslenia sa dostali Asetov s Rachmanovom, no po ich kombinácii puk zastavil zákrok Gudlevskisa.

Lotyšsko dalo gól! Osamotený ROBERTS BUKARTS si pred bránou prevzal puk a pohotovou strelou dokázal Šutova prekonať. Lotyšsko tak ide do vedenia 1:0. Asistencia: O. Batna

Lotyšsko dalo gól! Osamotený ROBERTS BUKARTS si pred bránou prevzal puk a pohotovou strelou dokázal Šutova prekonať. Lotyšsko tak ide do vedenia 1:0. Asistencia: O. Batna

Na druhej strane Asetov mieril do dobrej šance, ale od puku ho odstrčil jeden z protihráčov.

Rihards Bukarts sa s pukom ocitol sám pred bránou, no napriek tomu Šutova neprekonal a stav tak stále ostáva bezgólový.

29:04