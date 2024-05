Piaty deň na MS: Kolaps Kanady a malé rakúske Nagano, komentoval expert

Do hry zasiahli ich najbližší súperi. Boli to dôležité zápasy o body.

„Kazachovia mali problém v strednom pásme, mali problém vyhrávať osobné súboje v útočnom pásme, ak sa tam dostali. Lotyši tam boli silnejší, vedeli si pomôcť. Nemuseli ani kombinovať nejakým extra spôsobom.

Stačilo iba posunúť puk do stredného pásma. Nebola to žiadna hokejová krása. Bolo to účelné vo viacerých ohľadoch. Hráči sa dostali do vedenia a nemuseli si siahať na dno síl ako v predošlých zápasoch,“ komentoval v štúdiu JOJ Šport expert Rastislav Konečný.