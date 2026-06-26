    Kanada je prvá hostiteľská krajina na MS, ktorá hrá vyraďovací zápas mimo svojho územia.

    Kanadský hráč Jonathan David(vľavo) oslavuje so spoluhráčmi
    Kanadský hráč Jonathan David(vľavo) oslavuje so spoluhráčmi (Autor: TASR/AP)
    TASR|26. jún 2026 o 11:58
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    Kanada by zostala vo Vancouveri, keby zdolala Švajčiarsko, prehra ju posunula na druhé miesto a do Los Angeles.

    Južná Afrika
    Južná Afrika
    MS vo futbale 2026
    28.06.2026, Vyraďovacia fáza, 1 play off
    Los Angeles
    21:00
    Kanada
    Kanada

    Kanadská futbalová reprezentácia postúpila na majstrovstvách sveta prvýkrát v histórii do vyraďovacej fázy, no zároveň sa stala aj prvou hostiteľskou krajinou, ktorá odohrá stretnutie svetového šampionátu mimo svojho územia.

    Zápas šestnásťfinále proti Juhoafrickej republike sa totiž uskutoční na štadióne SoFi v Los Angeles (28. júna o 21.00 SELČ).

    Prehra „javorových listov“ v stredajšom záverečnom dueli B-skupiny vo Vancouveri proti Švajčiarsku (1:2) znamenala, že zverenci Jesseho Marscha postúpili ďalej z druhej priečky a musia sa tak sťahovať do Los Angeles.

    V prípade zisku bodov proti Helvétom by Kanada postúpila z prvého miesta a aj šestnásťfinále by odohrala vo Vancouveri.

    „Samozrejme, radi by sme zostali vo Vancouveri, ale hráme v Los Angeles, nehráme na Marse alebo niekde inde.

    Očakávam, že tam príde početná skupina kanadských fanúšikov,“ citovala obrancu Alistaira Johnstona agentúra AP.

    Tréner kanadského národného tímu Marsch však v tom vidí aj pozitíva.

    „Existuje aj určitý prínos v eliminácii rozptýlenia a cirkusu okolo celej veci, aj keď sme si domáce publikum naozaj užili.

    Tréning bude skôr o regenerácii, rehabilitácii a následnom načerpaní energie,“ uviedol 52-ročný kormidelník, ktorý pred šampionátom podpísal novú zmluvu s reprezentáciou do roku 2030.

    Zvyšné dve hostiteľské krajiny Mexiko a USA svoje skupiny ovládli a zostávajú aj na šestnásťfinále na svojom území.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Kanadský hráč Jonathan David(vľavo) oslavuje so spoluhráčmi
    Kanadský hráč Jonathan David(vľavo) oslavuje so spoluhráčmi
    Kanada je prvá hostiteľská krajina na MS, ktorá hrá vyraďovací zápas mimo svojho územia.
    dnes 11:58
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